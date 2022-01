Norfolk: Ojciec zostanie oskarżony o zamordowanie swojej 19-letniej córki

Kobieta nie przeżyła - jak doszło do tej tragedii?

Do dramatycznych zdarzeń doszło w West Winch

Fot: Getty Images/ Facebook: @lauren.malt.98

44-letni Nigel Malt z King’s Lynn (hrabstwo Norfolk) zostanie oskarżony o zamordowanie swojej 19-letniej córki, Lauren Malt. Co się stało? W jaki sposób doszło do tej tragedii?

Niestety, nadal nie znamy zbyt wielu szczegółów w związku z tą sprawą. W oficjalnym komunikacie wydanym przez policję ograniczono się do podania jedynie podstawowych informacji. Z kolei według brytyjskich tabloidów mężczyzna miał przejechać samochodem swoją córkę. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji przekazanych przez "The Daily Mail", między Nigelem a Lauren miała wybuchnąć "napędzana alkoholem" kłótnia. Odgłosy ostrego sporu mieli potwierdzić sąsiedzi, którzy po prostu ją słyszeli. W efekcie tej kłótni znajdujący się pod wpływem 44-latek miał po prostu przejechać swoją córkę. Po tym, jak policja zjawiła się na miejscu, ofiara wraz ze sprawcą zostali przewiezieni do szpitala. W placówce medycznej mężczyzna został aresztowany, a następnie przesłuchany w Police Investigation Centre w King's Lynn.

Nigel Malt jest podejrzany o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu oraz spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę. Ma stawić się przed obliczem sądu Norwich Magistrates' Court w tej sprawie dniu dzisiejszym, w środę 26 stycznia 2022 roku.

W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez policję w Norfolk czytamy, iż ciało Lauren Malt zostało "tymczasowo" zidentyfikowane w oczekiwaniu na rozpoczęcie formalnego postępowania w ramach śledztwa w tej sprawie. Zgon dziewczyny został ogłoszony w szpitalu, do którego przewieziono ją w niedzielę wieczorem, po kolizji, która miała miejsce na Leete Way (w rejonie West Winch).

Pijany 44-latek miał przejechać samochodem swoją 19-letnią córkę

"Funkcjonariusze policji zostali wezwani zdarzenia na krótko przed 19:30, po doniesieniach dotyczących zamieszania oraz potrąceniu kobiety przez samochód. Po przeprowadzeniu dzisiaj [25 stycznia 2022 roku - przyp.red.] sekcji zwłok przez Home Office ustalono wstępną przyczynę śmierci. Są to urazy klatki piersiowej i brzucha" - czytamy w policyjnym komunikacie.