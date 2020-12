W Londynie otwarte zostaną ŚWIĄTECZNE JARMARKI! Zobacz gdzie i kiedy poczujesz magię Bożego Narodzenia!

Fot. Getty

Mimo wciąż szalejącej epidemii koronawirusa, w wielu miejscach w Londynie otwarte zostaną świąteczne jarmarki. Zobacz gdzie i kiedy będziesz mógł zakupić w stolicy bożonarodzeniowe drobiazgi, napić się grzanego wina lub zjeść grillowane kiełbaski Bratwurst.

Kto z nas nie kocha atmosfery świątecznych jarmarków? Kolorowe stoiska przyciągają nie tylko masą pięknych, świątecznych drobiazgów, ale też rozgrzewającym grzanym winem (aromatycznym Glühwein z domieszką cynamonu, imbiru i goździków), grillowanymi kiełbaskami Bratwurst czy też szeroką gamą prażonych i słodkich orzechów. Dobra wiadomość dla londyńczyków jest taka, że w wielu miejscach miasta świąteczne jarmarki zostaną otworzone pomimo pandemii (o ile nie zostały otworzone już kilka dni temu). Oczywiście organizatorzy jarmarków zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by zachować w ich obrębie jak najdalej idące środki ostrożności.

Jarmarki w Londynie – gdzie i od kiedy?

Gdzie zatem i od kiedy ruszą świąteczne jarmarki w Londynie? Zobaczcie pełną listę bożonarodzeniowych targów poniżej:

Pexmas

Jarmark otwarty do 20 grudnia

Miejsce: Copeland Gallery

Hackney Christmas Market

Jarmark otwarty w 3 weekendy: 5-6 grudnia, 12-13 grudnia, 19-20 grudnia

Miejsce: Bohemia Place

Selfridges Christmas Market

Jarmark otwarty do 3 stycznia

Miejsce: Edwards Mew

Greenwich Market

Jarmark otwarty do 23 grudnia

Miejsce: Greenwich Peninsula

Christmas by the River

Jarmark otwarty do 3 stycznia 2021

Miejsce: Tower Bridge

Christmas at Borough

Jarmark otwarty do 24 grudnia

Miejsce: Southwark

Portobello Road Christmas Markets

Jarmark otwarty w dwie niedziele: 13 i 20 grudnia

Miejsce: Portobello Road

King’s Cross Markets

Jarmark otwarty w weekendy

Miejsce: Coal Drops Yard

Festive Flea

Jarmark otwarty w weekendy do 20 grudnia

Miejsce: Vinegar Yard