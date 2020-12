Przez zmiany klimatyczne za około 20-40 lat nie zobaczymy już śniegu w zimie

Białe zimy mogą stać się historią już za około 20-40 lat – sugeruje Met Office. Będzie to jeden z efektów zachodzących zmian klimatycznych. Jak wynika z prognoz – do roku 2040 śnieg nie pojawi się już w większości rejonów południowej Anglii, a do 2060 roku będzie można go zobaczyć jedynie w wyżej położonych częściach północnej Szkocji.

Globalne ocieplenie wzrasta, co z kolei zainspirowało Met Office do podzielenia się prognozami związanymi z występowaniem śniegu na najbliższe parędziesiąt lat. Naukowcy oszacowali, że do lat 40. obecnego stulecia mieszkańcy południowych rejonów kraju mogą już nie zobaczyć śniegu w zimie, a do lat 60. może on wystąpić jedynie w górach Szkocji.

Za parędziesiąt lat nie będzie śniegu

Jak powiedziała dr Lizzie Kendon z Met Office, która prowadzi badania dotyczące prognoz klimatycznych:

- Uważamy, że do końca tego stulecia większość śniegu pokrywającego naszą planetę zniknie całkowicie, za wyjątkiem najwyżej położonych terenów.

Gdyby na świecie doszło do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmiany klimatu byłyby mniej dramatyczne – twierdzi Met Office.

Wzrost zimowych temperatur w UK

Dla przykładu średnia temperatura przeciętnego najzimniejszego dnia w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich trzydziestu lat wyniosła -4,3 stopnia Celsjusza. Jeśli emisja gazów cieplarnianych nadal będzie rosła, globalna temperatura wzrośnie aż o 4 stopnie Celsjusza, a najzimniejszy dzień w UK utrzyma się na poziomie 0 stopni Celsjusza w zimie.

Nawet gdyby globalna emisja gazów cieplarnianych została zredukowana dramatycznie, a średnia światowa temperatura wyniosłaby 2 stopnie Celsjusza, temperatura w ciągu najzimniejszego dnia w UK najprawdopodobniej także wyniosłaby 0 stopni.

Met Office podkreśla, że już widzimy dramatyczne zmiany, które zaszły w klimacie na Wyspach. Średnie temperatury w kraju wzrosły już o 1 stopień Celsjusza od czasu rewolucji przemysłowej i tendencja ta postępuje. Mimo że niektórym zmiana ta może wydawać się niewielka, to ma ona ogromny wpływ na pogodę (coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe) oraz życie wielu roślin i zwierząt.