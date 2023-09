Londyn W 2024 wynajem w Londynie kosztować może do 2700 funtów miesięcznie

Nowe dane pokazują, że średni czynsz w Londynie może wzrosnąć do oszałamiającej kwoty 2700 funtów miesięcznie do 2024 roku. Koszty wynajmy mieszkania w brytyjskiej stolicy rosną w oszałamiającym tempie.

Mieszkańcy Londynu wynajmujący mieszkania mogą spodziewać się płacenia o 133 funty miesięcznie więcej w przyszłym roku, jak wynika z obliczeń przeprowadzonych przez Rightmove. Oznacza to, że wysokość przeciętnego czynszu, która obecnie wynosi 2567 funtów, wzrośnie do kwoty 2700 funtów w 2024 roku. — Przeciętny londyński najemca już wkłada 40% swoich zarobków prosto do kieszeni landlorda, a sytuacja nie wykazuje żadnych oznak poprawy — komentuje Ben Twomey, aktywista z Generation Rent.

— Rosnące czynsze prowadzą rodziny do ubóstwa i prosto na ulice. Dlatego popieramy apel ze strony burmistrza, który postuluje podjęcie działań w celu ustabilizowania czynszów. Bez takich działań londyńczycy nadal będą musieli stawić czoła niebotycznie wysokim czynszom, które wypychają pielęgniarki i nauczycieli z miasta i uderzają w nasze lokalne społeczności — dodaje bez ogródek.

Jak wygląda sytuacja na rynku wynajmu w UK?

Tymczasem statystyki pokazują, że jedna na 50 osób w stolicy mieszka w tymczasowym mieszkaniu. Sadiq Khan, burmistrz Londynu, prowadzi kampanię na rzecz wprowadzenia przez rząd dwuletniego zamrożenia czynszów.

Okazuje się również, że program niedrogich mieszkań na wynajem nie zawsze działa. Ostatnio głośno było o pewnym londyńczyku, który zarabiając prawie 33 000 funtów rocznie, usłyszał, że zarabia zbyt mało (!!!), aby móc zakwalifikować się do programu London Living Rent

Co na to brytyjskie władze? — Zdajemy sobie sprawę, że ludzie napotykają presję w prywatnym sektorze wynajmu, dlatego wprowadziliśmy Renters (Reform) Bill, która obecnie przechodzi przez parlament i która zapewni bardziej sprawiedliwy układ dla najemców i właścicieli — komentuje rzeczniczka Department for Levelling Up, Housing and Communities. — Dowody wskazują, że kontrola czynszów w sektorze prywatnym nie działa, ponieważ prowadzi do obniżenia standardów, braku inwestycji i może zachęcać do nielegalnego podnajmu — uzupełnia.

Co robi w tej sprawie rząd?

Dodajmy, że rząd UK w ramach Affordable Homes Programme wpompował w rynek wynajmu 11,5 miliarda funtów, a kolejne 10 miliardów zostały przeznaczone na budowę nowych mieszkań.

