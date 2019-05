W 2020 wystartuje nowe połączenie lotnicze między UK, a Polską - z Krakowa polecimy do Glasgow

Latem 2020 roku brytyjskie tanie linie lotnicze Jet2 otworzą nowe połączenie lotnicze między Wyspami i Polską. Z lotniska w Krakowie będziemy mogli polecieć do Glasgow.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na wzmożonym zainteresowaniem w okresie wakacyjnym przewoźnik lotniczy z Leeds zdecydował się na otwarcie w sumie 34 nowych połączeń lotniczych, w tym między Glasgow, a Krakowem. Nowy harmonogram ma zacząć obowiązywać od sezonu letnim 2020 roku.

Loty do portu lotniczego imienia Jana Pawła II w podkrakowskich Balicach z Glasgow mają odbywać się dwa razy w tygodniu. Konkretnie - w poniedziałki i piątki, tak aby móc zapewnić brytyjskim turystom możliwość spędzenia weekendu w najpiękniejszym mieście w Polsce.

CZYTAJ TEŻ: Wizz Air otwiera nowe połączenia z UK - na Gatwick polecimy z Gdańska

Oprócz tego Jet2 inwestuje w połączenia do Almerii, gdzie od maja do października maszyny z charakterystycznym czerwonym logo będą latać w każdą niedzielę.

Dodajmy, że to właśnie Kraków jest polską bazą linii Wizz Air. Na lotnisku w Balicach pojawią się dwa nowe samoloty i otwarte zostanie sześć kolejnych połączeń, w tym jedno do UK. Wizz Air będzie latał do Turynu, Rzymu-Fiumicino, Tel Awiwu, Eindhoven, Birmingham oraz Keflaviku. Poprzednio ogłoszono 12 połączeń do dziewięciu krajów - rejsy do Londynu, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katanii, Larnaki, Charkowa, Oslo i Kutaisi.

UWAGA: Wizz Air zmienia zasady odprawy online! Szykują się kolejne utrudnienia...

2019 rok jest dla nas wyjątkowy z powodu otwarcia bazy w Krakowie, dynamicznego rozwoju naszych działań w regionie oraz polskiej siatki połączeń, która obecnie składa się ze 169 tras do 28 krajów - komentował Stephen Jones, wiceprezes zarządzający i zastępca dyrektora generalnego w Wizz Air.