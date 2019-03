Wizz Air otwiera nowe połączenia z UK - na Gatwick polecimy z Gdańska

Węgierskie tanie linie lotnicze kontynuują swoją ekspansję w Polsce - Wizz Air nie tylko rozwija swoją bazę w Krakowie, ale otwiera nowe trasy z Gdańska. Już wkrótce znad morza polecimy do londyńskiego Gatwick.

Do tej pory z Gdańska mogliśmy polecieć maszynami Wizz Aira tylko do Luton, jednak od 15 czerwca 2019 roku funkcjonować ma nowe połączenie z lotniskiem Gatwick. Ceny biletów na tej trasie będą zaczynać się już od 89 złotych, a w harmonogramie przewidziano loty każdego dnia tygodnia w godzinach od 19.00 do 20.00. Dodajmy, że z Gdańska do Londynu regularnie lata również Ryanair, którego maszyny lądują w Stansted.

To jednak nie wszystko - trwa bowiem rozbudowa bazy Wizz Aira w Krakowie. - 2019 rok jest dla nas wyjątkowy z powodu otwarcia bazy w Krakowie, dynamicznego rozwoju naszych działań w regionie oraz polskiej siatki połączeń, która obecnie składa się ze 169 tras do 28 krajów - komentował Stephen Jones, wiceprezes zarządzający i zastępca dyrektora generalnego w Wizz Air.

Na lotnisku w Balicach pojawią się dwa nowe samoloty i otwarte zostanie sześć kolejnych połączeń, w tym jedno do UK. Wizz Air będzie latał do Turynu, Rzymu-Fiumicino, Tel Awiwu, Eindhoven, Birmingham oraz Keflaviku. Poprzednio ogłoszono 12 połączeń do dziewięciu krajów - rejsy do Londynu, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katanii, Larnaki, Charkowa, Oslo i Kutaisi, jak czytamy w depeszy Polskie Agencji Prasowej.

- Nowe połączenia na krakowskim lotnisku to efekt konsekwentnie realizowanej strategii siatki połączeń, skutecznej współpracy z przewoźnikami, które pozwalają zaoferować naszym pasażerom szeroki wybór podróżowania. Efektywnie prosperujące lotnisko przekłada się na rozwój biznesu i turystyki Krakowa, Małopolski - komentował Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Dodajmy, że mieszkańcy Krakowa mocno skorzystają na inwestycji we flotę Wizz Aira w ich mieście. Umieszczenie w bazie jednego samolotu typu Airbus A321 oznacza inwestycję o wartości 120 milionów dolarów. Wiąże się ze stworzeniem 42 miejsc pracy bezpośrednio w linii lotniczej oraz 100 miejsc pracy w branżach pokrewnych.