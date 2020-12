Brytyjski profesor o znanym polskim przysmaku: „Wygląda, jakby ktoś wykorzystał składniki lądujące normalnie na dnie kosza na śmieci”

Fot. YouTube

Niemałe oburzenie wywołał nad Wisłą tweet brytyjskiego profesora pracującego na znanej polskiej uczelni, który wprost przyznał, że jeden z przysmaków polskiej kuchni wygląda, jakby był zrobiony z resztek, które normalnie lądują na dnie kosza na śmieci. Czy internauci poczuli się słusznie urażeni?

Wpisu na Twitterze Bena Stanley'a – profesora Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, trudno jest nie uznać za wysoce niefortunny, W końcu żaden naród nie lubi, jak publicznie krytykuje się jego narodowe przysmaki. A tym bardziej, gdy ktoś bez ogródek pokazuje swoje względem danego dania obrzydzenie. Natomiast Ben Stanely nie tylko skrytykował uwielbiane przez Polaków zimne nóżki, ale powiedział wprost, że potrawa ta wygląda tak, jakby została zrobiona z resztek jedzenia, które normalnie lądują w koszu na śmieci. „Właśnie przypomniałem sobie o najgorszym, co ma do zaoferowania polska kuchnia. Rozdrobnione mięso z warzywami w galarecie. Wygląda na to, że ktoś próbował wykorzystać rzeczy, które normalnie znajdują się na dnie kosza na śmieci. A smakuje jeszcze gorzej” – zatweetował Ben Stanley, dołączając do swojego posta zdjęcie wieprzowej galaretki.

Just been reminded of the very worst that Polish cuisine has to offer. Shredded meat with vegetables in aspic jelly. Looks like someone tried to preserve the things you find at the bottom of a binliner. And tastes worse. pic.twitter.com/KYiHdHeDfq