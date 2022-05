USA nie podpisze umowy o handlu z UK, jeśli rząd Johnsona "odrzuci" NI Protocol

USA nie podpisze umowy o wolnym handlu z Wielką Brytanią, jeśli rząd Borisa Johnsona wprowadzi zmiany w Northern Ireland Protocol. W tej sprawie Nancy Pelosi wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie w obliczu działań brytyjskich władz.

Spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w oficjalnie wydanym komunikacie odniosła się do planów brytyjskich władz dotyczących zmian w protokole północnoirlandzkim. Nancy Pelosi zaznaczyła, że nie będzie zgody na umowę o wolnym handlu z UK, jeśli podjęte zostaną decyzje o wprowadzeniu zmian w NI Protocol. Amerykańska polityk Partii Demokratycznej wyraziła swoje "głębokie zaniepokojenie" w związku z planami strony brytyjskiej będącymi w istocie jednostronnym wypowiedzeniem umowy wcześniej uzgodnionej z Unią Europejską. Warto również w tym miejscu dodać, że wcześniej Pelosi zaznaczyła, iż nie będzie żadnej możliwości zawarcia umowy handlowej na linii UK-USA, jeśli działania rządu kierowanego przez premiera Johnsona w jakikolwiek sposób podważą zapisy porozumienia wielkopiątkowego.

USA grozi Wielkiej Brytanii

Przypomnijmy, szefowa brytyjskiego Foreign Office Liz Truss w wystąpieniu przed posłami brytyjskiego parlamentu przedstawiła propozycję zmian zapisów obecnych w NI Protocol. Wszystko wskazuje na to, że brytyjskie rząd szykuje się do radykalnych ruchów w tej kwestii. Jeśli dojdą do skutku, to mogą one zostać odebrane przez opinię międzynarodową, jako zerwanie wcześniej podpisanej umowy. Mocno uderzy to w wiarygodność Zjednoczonego Królestwa na arenie międzynarodowej. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Liz Truss zapowiada zmiany w protokole północnoirlandzkim - czy UK złamie prawo międzynarodowe?"

Dodajmy, iż zarówno Johnsona i Truss zaznaczają, iż nie planują całkowitego zerwania protokołu, ale dążą do jednostronnego „naprawienia” umowy za pomocą wprowadzenia nowych przepisów. Zapewniają, że ich działania w tej kwestii są całkowicie legalne.

Jeśli rząd Johnsona wprowadzi zmiany w NI Protocol to nici z umowy handlowej

"Głęboki niepokój budzi fakt, iż Wielka Brytania dąży teraz do jednostronnego odrzucenia protokołu z Irlandii Północnej" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Nancy Pelosi. Zaznaczała on w nim, że wynegocjowane porozumienia, takie jak NI Protocol czy Good Friday Agreement zapewniają "postęp i stabilność" oraz cieszą się silnym obustronnym i dwuizbowym poparciem w Kongresie USA. Co więcej, strona amerykańska wzywa rząd Johnsona do wznowienia „konstruktywnych, opartych na współpracy i w dobrej wierze negocjacji” z UE w celu wdrożenia „porozumienia, które utrzyma pokój”.

A jak wygląda sytuacja na linii UK-USA w kwestii porozumienia handlowego? Amerykański prezydent Joe Biden zbagatelizował perspektywę umowy z Wielką Brytanią w trakcie spotkania z premierem Johnsonem we wrześniu...