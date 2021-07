Upały w UK: Ile zapłacimy za chłodzenie powietrza za pomocą wentylatora elektrycznego?

Fot. Getty

Ostatnie dni w UK ciężko jest przeżyć bez dodatkowego chłodzenia się – czy to w wodzie, czy też za pomocą klimatyzatora lub elektrycznego wentylatora. Ale ile to wszystko może nas kosztować i czy możemy sobie pozwolić na regularne schładzanie gorącego powietrza w mieszkaniu?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy możesz zostawić wentylator elektryczny włączony na całą noc, to odpowiedź brzmi – TAK! Dlaczego? Ponieważ koszt chłodzenia powietrza w mieszkaniu za pomocą tego właśnie urządzenia wcale nie jest taki wysoki. Z szacunków serwisu Migrate wynika, że za pozostawienie tradycyjnego wentylatora włączonego przez całą noc (ok. 8 godzin) zapłacimy zaledwie.... 7 pensów. A doprecyzujmy, że chodzi tu o wentylator o mocy 70W, przy średnim koszcie jednostkowym energii elektrycznej ok. 18 pensów.

Uwzględniając powyższy koszt warto jest zatem zaopatrzyć się w wentylator elektryczny. W końcu wielu z nas chłodniejsze powietrze przyda się nie tylko nocą,w trakcie snu, ale też za dnia, podczas zdalnej pracy. Nie wszyscy bowiem wróciliśmy jeszcze do pracy stacjonarnej i pomieszczeń wyposażonych w klimatyzację.

Jak się ochłodzić w trakcie upału?

A jak możemy się ochłodzić w trakcie upału, gdy nie mamy pod ręka żadnych elektrycznych urządzeń? Jest na to kilka sposobów:

Weź kilka razy w ciągu dnia zimny prysznic, zwłaszcza przed snem.

Zasłaniaj rolety i zasłony, by w ciągu dnia do pomieszczeń wpadało jak najmniej słońca.

Spryskuj się regularnie wodą – użyj do tego butelki z rozpylaczem, by uzyskać efekt chłodzącej mgiełki.

Aby lepiej spać, włóż na stopy schłodzone wcześniej w lodówce skarpetki.

Regularnie pij schłodzone napoje.

Kładź się do spania na osobnym łóżku i bez kołdry.



