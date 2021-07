Ile zarabia się w Polsce w 2021 roku? Oto najnowsze dane GUS

Fot. Getty

Ile przeciętnie zarabia się w Polsce w 2021 roku? GUS opublikował najnowsze dane, pokazujące listę płac w poszczególnych województwach. Czy warto szukać pracy w ojczyźnie i wracać do Polski z UK?

GUS opublikował dane, dotyczące przeciętnych zarobków Polaków, pracujących w kraju. Dane dotyczą pierwszego kwartału tego roku, czyli okresu od początku stycznia do końca marca 2021. Ile zarabia się w Polsce w tym roku w poszczególnych województwach w sektorze publicznym? Czy warto wracać do Polski z UK? A jeśli tak, to w których rejonach Polski najłatwiej znaleźć dobrze płatną pracę? Oto lista przeciętnych płac pracowników zatrudnionych w Polsce na pełny etat w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych.

Ile zarabia się w Polsce w 2021 roku?

Najnowsze dane GUS pokazują, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wyniosło 5681,56 zł brutto, czyli 4094,38 zł netto. Co jednak ważne, okazuje się, że istnieje niestety dość spora przepaść między najwyższym a najniższym przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce, ponieważ różnica wynosi tu prawie 2100 PLN.

W których rejonach Polski zarabia się najwięcej? Na najwyższe przeciętne wynagrodzenia w sektorze publicznym można liczyć w regionie stołecznym Warszawy oraz w województwach małopolskim, pomorskim i dolnośląskim. Z kolei najmniej zarabia się w lubuskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim.

Lista przeciętnych zarobków w Polsce w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku, według danych GUS wygląda następująco (pełne etaty w sektorze publicznym):

warszawski stołeczny – 7405,34 zł brutto, czyli 5 309,96 zł netto;

małopolskie – 6079,40 zł brutto, czyli 4374,78 zł netto;

pomorskie – 6076,10 zł brutto, czyli 4372,19 zł netto;

dolnośląskie – 6070,15 zł brutto, czyli 4368,52 zł netto;

śląskie – 5908,69 zł brutto, czyli 4254,74 zł netto;

łódzkie – 5766,99 zł brutto, czyli 4154,47 zł netto;

mazowiecki regionalny – 5727,68 zł brutto, czyli 4126,59 zł netto;

zachodniopomorskie – 5686,96 zł brutto, czyli 4097,62 zł netto;

opolskie – 5685,28 zł brutto, czyli 4096,31 zł netto;

lubelskie – 5489,22 zł brutto, czyli 3958,34 zł netto;

wielkopolskie – 5469,99 zł brutto, czyli 3945,25 zł netto;

podlaskie – 5440,95 zł brutto, czyli 3924,45 zł netto;

świętokrzyskie – 5424,75 zł brutto, czyli 3912,72 zł netto;

kujawsko-pomorskie – 5414,48 zł brutto, czyli 3905,67 zł netto;

lubuskie – 5384,86 zł brutto, czyli 3884,41 zł netto;

podkarpackie – 5310,65 zł brutto, czyli 3832,13 zł netto;

warmińsko-mazurskie – 5309,60 zł brutto, czyli 3831,3 zł netto.