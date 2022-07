Upały odkryły w Chatsworth ślady skomplikowanych historycznych ogrodów sprzed 300 lat

fot. Twitter

W czasie upałów doszło do zaskakującego odkrycia skomplikowanych wzorów historycznych ogrodów w stylu francuskim w Chatsworth, które przez wiele lat przykrywała cienka warstwa trawy i ziemi.

Ekstremalne temperatury, którym towarzyszyła susza, miały wpływ na wygląd historycznego ogrodu w Derbyshire. Słońce wysuszyło trawę leżącą nad ścieżkami, jednak nie naruszyło tej, która rośnie nad starymi rabatami i jest wciąż zielona. Efekt doskonale widać z wysokości.

Upały odkryły dawny ogród w Chatsworth

Zapomniany ozdobny ogród w posiadłości Chatsworth, który przez 300 lat był niewidoczny, został odsłonięty przez falę upałów.

Ogród formalny w stylu europejskim w Chatsworth został zaprojektowany w 1699 roku dla pierwszego księcia Devonshire. Zaledwie 30 lat później porosła go trawa i został zastąpiony przez South Lawn, jednak pozostałości pierwotnego ogrodu wciąż leżą pod cienką warstwą trawy i ziemi.

fot. Chatsworth House Trust

Jak powiedział obecny zarządca ogrodów, Steve Porter:

- W tamtych czasach był to szczyt mody, ale moda się zmienia i kiedy angielski ruch krajobrazowy stał się popularny, tamten nie był już pożądany. Ogrodnicy usunęli to, co chcieli i zasiali trawę, ale wciąż są tam rabaty i ścieżki, może też jakieś podstawy posągów.

W ogrodzie formalnym, zwanym też francuskim, najważniejsza jest symetria, porządek i minimalizm – jego trawniki i rabaty mają wyraźnie zaznaczone granice. Styl ten zdecydowanie różni się od romantycznych ogrodów angielskich.

Zniewalający widok

Skomplikowany wzór pierwotnego ogrodu najlepiej widać z lotu ptaka. Jak powiedział Steve Porter:

- Za każdym razem, gdy patrzysz, widzisz więcej szczegółów, więcej pasów rabat i więcej ścieżek, a to w pewnym sensie przywraca to wszystko do życia i zdajesz sobie sprawę, jak zawiłe i jak niesamowite to było.

Steve Porter dodał także, że nie ma planów przywrócenia pierwotnego ogrodu w przyszłości, pomimo próśb ze strony społeczeństwa.

