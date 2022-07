Rolnik desperacko ora pole, aby powstrzymać rozprzestrzeniający się ogień w kierunku domów

Zobacz niesamowity materiał filmowy zarejestrowany w hrabstwie Kent - dzielny rolnik przedziera się przez pole uprawne w obliczu literalnej ściany ognia.

Przypomnijmy, pożar w Lenham Heath, między Maidstone i Ashford, w Kent miał miejsce wczoraj, wybuchł przed godziną 15:15 i był prawdopodobnie wywołany falą upałów, która nawiedziła UK w ostatnim czasie. Rzeczony pożar strawił sporą część pól uprawnych, ale w jego wyniku nikt nie ucierpiał, a strażacy szybko opanowali żywioł. Niemniej, piszemy o tym wydarzeniu z powodu iście bohaterskiego wyczynu.

Jak czytamy na łamach portalu "Metro", gdy Bill Alexander zobaczył, że płomienie zbliżają się do domów, zdecydował się wkroczyć, aby spróbować zmniejszyć tempo rozprzestrzeniania się płomieni. W jaki konkretnie sposób? Otóż wsiadł do swojego traktora, aby z drogi żywiołu niejako usuwać uprawy i w ten sposób (nawet w niewielkim stopniu!) ograniczyć tempo jego przyrastania i zmniejszyć potencjalne straty:

Zobacz niezwykły wyczyn brytyjskiego rolnika

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Postawę swojego sąsiada w mediach społecznościowych komentował Andy Barr, właściciel jednej z farm w Kent. Zaznaczał, że Alexander to jego "dobry sąsiad", a to co zrobił to ni mniej, ni więcej bohaterstwo godne szacunku. Gdyby nie jego interwencja, to szkody spowodowane pożarem z pewnością byłyby większe.

Bez strachu ruszył swoim traktorem w płomienie

Tymczasem rzecznik lokalnego oddziału straży pożarnej, czyli Kent Fire and Rescue Service potwierdził, że w akcji brało udział osiem wozów strażackich, wszystkie pojazdy terenowe i masowiec wodny. "Nasze załogi ciężko pracowały, aby opanować pożar, który obejmował około ośmiu hektarów. Dym z pożaru może być widoczny na drodze M20 między skrzyżowaniami 8 (Leeds Castle) i 9 (Ashford)". Oficjalnie potwierdzono, że pożar został opanowany o godzinie 16:50

"Żadne doniesienia o jakichkolwiek obrażeniach wśród ludzi się nie pojawiły" - dodawał rzecznik.

Bill Alexander ⁦@WHAlexander1⁩ performing heroics in my field this afternoon - you made the national news Bill! #goodneighbourpic.twitter.com/AhUHSm5GY1 — Andy Barr (@EwenMcEwen) July 23, 2022

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!