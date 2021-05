Unikajcie podróży. Nowe rządowe wytyczne dla ośmiu rejonów Anglii najbardziej dotkniętych indyjską mutacją

Fot. Getty

Rząd zaleca mieszkańcom Wielkiej Brytanii, aby nie podróżowali do i nie wyjeżdżali z obszarów najbardziej dotkniętych przez indyjski wariant koronawirusa - o ile podróż nie jest konieczna. O które obszary Anglii chodzi i jakie są wytyczne rządowe dla tych rejonów?

Niepokojąco rośnie liczba przypadków zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa w niektórych rejonach Anglii. W związku z tym na stronach rządowych opublikowano dodatkowe wytyczne dla mieszkańców.

Obszary najbardziej dotknięte przez wariant indyjski w Anglii

Do wymienionych na brytyjskich stronach rządowych obszarów największego rozprzestrzeniania się wariantu indyjskiego należy osiem rejonów Anglii:

Bolton

Blackburn

Kirklees

Bedford

Burnley

Leicester

Hounslow

North Tyneside.

Niepokojąca sytuacja w Botlon

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Bolton, mieście położonym w Greater Manchester w północno-zachodniej Anglii, gdzie w ciągu jednego tygodnia licząc do 20 maja odnotowano 451 przypadków na 100 000 osób. Jest to najwyższy wskaźnik rozprzestrzeniania się nowego wariantu wirusa w całej Anglii. Dodatkowo, w ciągu dwóch tygodni trzykrotnie wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia.

Analiza przeprowadzona przez Public Health England wykazała jednak, że dwie dawki szczepionki AstraZeneca lub Pfizer zapewniają podobny poziom odporności na wariant indyjski, co w przypadku mutacji z Kent. Władze spodziewają się zatem, że nie dojdzie do tak dużej fali zachorowań, jak miało to miejsce wcześniej, przed szczepieniami.

Wytyczne dla mieszkańców ośmiu dotkniętych obszarów

Pomimo ogólnokrajowego poluzowania lockdownu 17 maja, na stronach rządowych widnieje szereg osobnych wytycznych dla mieszkańców wymienionych wyżej ośmiu rejonów największego rozprzestrzeniania się indyjskiej mutacji. Przede wszystkim, rządowe wskazania odradzają spotykanie się wewnątrz pomieszczeń z osobami z innych gospodarstw domowych lub spoza support bubble. Ponadto, na rządowych stronach pojawiły się następujące wskazania, które należy starać się wprowadzać w życie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe:

należy w miarę możliwości spotykać się raczej na zewnątrz niż wewnątrz pomieszczeń

należy zachowywać 2-metrowy dystans społeczny wobec osób, z którymi się nie mieszka (wyjątek stanowi support bubble) - dotyczy to także przyjaciół i rodziny, z którymi się nie mieszka

należy unikać podróżowania do i z obszarów dotkniętych indyjskim wariantem wirusa - chyba, że podróż jest konieczna np. ze względu na pracę lub edukację.

Jak wskazuje BBC, pomimo iż powyższe wytyczne dla większości z ośmiu dotkniętych rejonów pojawiły się na stronach rządowych już w miniony piątek, nie wydano rządowego ogłoszenia o opublikowaniu tych wytycznych. Dla Bolton wytyczne te miały pojawić się już w połowie maja, według informacji Sky News, co również nie zostało osobno ogłoszone. Do pozostałych obszarów Anglii zastosowanie mają ogólne rządowe wytyczne dotyczące zmian wprowadzonych 17 maja.