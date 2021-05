Podróż samochodem z UK do PL przez Niemcy. Czy można przejechać tranzytem?

Fot. Getty

W związku ze zmianami zasad dla podróżnych z UK w Niemczech, wiele osób pyta, czy aktualnie możliwy jest przejazd przez Niemcy tranzytem. Oto, co udało się nam ustalić w tej sprawie.

Tuż przed minionym weekendem Niemcy uznały Zjednoczone Królestwo za obszar wysokiego ryzyka epidemicznego z powodu gwałtownego wzrostu zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa. W związku z tym od niedzieli 23 maja 2021 wjazd do Niemiec z terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie jest możliwy - chyba że jest się obywatelem lub rezydentem Niemiec. Wstęp do Niemiec mają też zapewniony małżonkowie i dzieci obywatela lub rezydenta Niemiec w przypadku wspólnej rodzinnej podróży z UK. Do wyjątków należą też określone okoliczności życiowe (np. śmierć bliskiego członka rodziny) - ale we wszystkich przypadkach obowiązuje kwarantanna wjazdowa. Co jednak z tranzytem przez Niemcy w przypadku podróży z UK do Polski?

Czy można przejechać tranzytem przez Niemcy podróżując z UK do PL?

Tranzyt przez Niemcy. Podróż samolotem z UK do PL

Według oficjalnych informacji, podróż samolotowa z UK do innego kraju (np. do Polski) z międzylądowaniem w Niemczech jest dozwolona. W czasie przesiadki nie można jednak opuścić strefy tranzytowej lotniska. Oznacza to zatem, że nie jest możliwa podróż mieszana - na przykład przylot samolotem z UK do Niemiec, a następnie przesiadka na samochód lub autokar w celu dalszej podróży do Polski. Możliwa jest jedynie przesiadka z jednego samolotu do drugiego na tym samym lotnisku w Niemczech.

Tranzyt przez Niemcy. Podróż samochodem z UK do PL

Na stronie niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych widnieje informacja, że tranzyt lądowy do państw unijnych lub do państw ze strefy Schengen z państw „trzecich” jest dozwolony (czyli np. z UK do Polski). Jak dotąd nie pojawiła się informacja o tym, by tranzyt z UK był zakazany. Na niemieckiej stronie rządowej są jednak wyszczególnione następujące warunki, które trzeba spełniać w przypadku podróży tranzytem:

„Obywatele państw trzecich mogą wjechać do Niemiec, aby podróżować do innego państwa członkowskiego UE lub innego państwa członkowskiego Schengen jako kraju końcowego przeznaczenia, jeżeli spełnione są następujące warunki: podróżny pozostaje w Niemczech (jako kraju tranzytu) tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne, aby podróżować bezpośrednio do kraju docelowego lub innego kraju tranzytowego; podróżny ma prawo wjechać do kraju docelowego lub innego kraju tranzytowego (zgodnie z dokumentem Annex I or II of the Council Recommendation of 30 June 2020 lub za indywidualnym potwierdzeniem zezwolenia na wjazd wydanym przez kraj docelowy). Na tych warunkach obywatele państw trzecich mogą również wjechać do Niemiec drogą lotniczą i podróżować drogą lądową do kraju przeznaczenia. Obywatel państwa trzeciego musi udowodnić, że warunki wymienione powyżej zostały spełnione”.

W celu potwierdzenia, że spełnia się pierwszy warunek, można w razie kontroli przedstawić na przykład bilety samolotowe czy autokarowe, które pokazują, że punktem docelowym podróży nie są Niemcy, ale że przez Niemcy tylko przejeżdżamy. Trudno jednak powiedzieć, jak udowodnić, że przez Niemcy się jedynie przejeżdża, w przypadku podróży prywatnym samochodem (szczególnie gdy mamy np. brytyjską rejestrację lub/i wynik testu czy inne dokumenty z Wielkiej Brytanii - co dość jasno sugeruje skąd jedziemy).

Co do drugiego warunku, na niemieckiej stronie rządowej w sposób następujący wyjaśniono, co jest potrzebne, by udowodnić, że się ten punkt spełnia:

„Wydruk aktualnych przepisów krajowych obowiązujących w kraju docelowym, wdrażających Annex I of the Council Recommendation, może zostać przedstawiony jako spełniający warunek (2). Z tekstu musi jasno wynikać, że mieszkańcy pewnych krajów nie są zobowiązani do przedstawienia dowodu uzasadniającego podróż do kraju docelowego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przedstawić dowody pilnej potrzeby wjazdu zgodnie z Annex II of the Council Recommendation. Niemieccy funkcjonariusze kontroli granicznej sprawdzą tylko zgodność z wymogami dotyczącymi wjazdu do Niemiec. Alternatywnie podróżny może przedstawić dokument wydany przez właściwe organy kraju przeznaczenia, poświadczający zniesienie ograniczeń wjazdu lub udzielenie zgody na wjazd”.

W praktyce, należy pamiętać, że każdy obywatel Polski ma prawo wjazdu do Polski - niezależnie od ograniczeń dotyczących pandemii. Można zatem przypuszczać - choć nie jest to potwierdzone na niemieckiej stronie rządowej - że dla potwierdzenia spełnienia warunku drugiego wystarczyłby polski dokument tożsamości, czyli polski paszport lub dowód osobisty.

Podróż samochodem z UK do Polski przez Niemcy. Co donoszą kierowcy?

Jak donoszą Polacy podróżujący drogą lądową z UK do Polski przez Niemcy, którzy niemiecką granicę przekroczyli już po nałożeniu zakazu podróży z UK do Niemiec, w ich przypadku nie było żadnego problemu z przejazdem tranzytowym, w tym prywatnymi samochodami. Co prawda zdarzały się wyrywkowe kontrole podczas przejazdu przez terytorium Niemiec, ale dotyczyły one posiadania negatywnego wyniku testu. Należy pamiętać, że wjeżdżając do Niemiec należy mieć przy sobie negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonanego w ciągu przed przekroczeniem granicy. Aktualnie, podróżni z UK muszą mieć negatywny wynik testu, by wjechać do Niemiec - ponieważ UK została uznana za kraj wysokiego ryzyka epidemicznego.

Dodatkowo, planując podróż samochodem lub innym środkiem tranzytowym z UK do Polski, należy przed podróżą dokładnie sprawdzić warunki wjazdowe każdego kraju, przez który przejdziemy podczas podróży.

Ograniczenia w podróży z UK do Niemiec

Indyjski wariant B.1.617.2 jest uważany za szczególnie zaraźliwy i właśnie z tego względu niezwykle niebezpieczne. Odpowiada on za wysoki wzrost zakażeń w Indiach w ostatnim czasie. Z kolei w Wielkiej Brytanii odnotowano 2967 przypadków zakażenia B1.617.2. Występuje one głównie w północno-zachodniej Anglii i Londynie.

Dodajmy również, że Niemcy znajdują się na brytyjskiej amber list. Przylatując z tego kraju do Anglii obowiązuje 10-dniowa kwarantanna domowa po przyjeździe, jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy) oraz dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (zabukowane i opłacone przed podróżą; wykonane do 2. i od 8. dnia kwarantanny).