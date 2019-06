Unia Europejska nie zgodzi się na kolejne przesunięcie terminu Brexitu, chyba że dojdzie do drugiego referendum lub wyborów parlamentarnych

Partia Liberalnych Demokratów wyszła z propozycją, aby w grudniu 2018 roku zorganizować drugie referendum w sprawie Brexitu, by Brytyjczycy po raz kolejny mogli opowiedzieć się za zostaniem w UE lub za...

Theresa May utorowała sobie drogę do trzeciej i prawdopodobnie ostatecznej próby przeforsowania swojej umowy brexitowej w Izbie Gmin. Głosowanie zostało zaplanowane na najbliższy piętek.

Przewodniczący Rady Europejskiej przyleciał na weekend z Belgii do Polski. Zamiast podróży kosztowną business class, były premier wybrał usługi taniego przewoźnika. Zdjęcie Tuska siedzącego w charakterystycznym...

Brexit, jako przyczyna nowej fali eurosceptyzmu i początek końca Unii Europejskiej? Według premiera Czech to bardzo prawdopodobny scenariusz. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może wywołać...

Źli chłopcy UK - w Hollywood powstanie film o kulisach Brexitu!

Wytwórnia Warner Bros prowadzi rozmowy dotyczące nabycia praw do ekranizacji książki "The Bad Boys of Brexit" autorstwa Arrona Banksa, założyciela inicjatywy Leave.EU.