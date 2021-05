Ulga podatkowa dla wracających polskich emigrantów - co Polakom w UK może zaoferować "Polski Ład"?

Fot: Twitter

Rząd Zjednoczonej Prawicy zaprezentował "Polski Ład", czyli rządowy program odbudowy gospodarki po pandemii zakrojony na szeroką skalę. Póki co dokument pełen obietnic liczy sobie 130 stron i zapowiada poważne reformy. Czy skorzystają na nich Polacy w UK?

Jednym z pomysłów na przyciągnięcie z powrotem do kraju emigrantów z Wielkiej Brytanii i zachęcenie ich do przenosin do Polski mają być zmiany w zakresie podatków. Konkretnie? Dla powracający z emigracji kwota wolna wyższa będzie o 50 tys. zł. Z ulgi w ramach rozliczenia PIT`u będzie można skorzystać w 2022 i 2023 roku w sytuacji ponownego osiedlenia się w kraju. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk jest przekonany, że nie tylko to może być dobrym powodem do reemigracji. Jego zdaniem po Brexicie Polacy w UK pomimo – jak sam zaznaczył - zagwarantowania im wszystkich dostępnych praw , mają problemy choćby z podróżowaniem.

Co w ramach Polskiego Ładu zaoferowano emigrantom?

"Czy w związku z tym nie warto rozważyć powrotu do naszego kraju? A skoro jest zachęta podatkowa, skoro jest nowy program mieszkaniowy i możliwość uzyskania mieszkania, skoro są bardzo korzystne ramy prawne dla funkcjonowania tutaj rodziny, to może warto do Polski wrócić" - komentował, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Skąd lokalne władze w kraju miałyby wziąć pieniądze na ten cele? Szynkowski vel Sęk nie daje jasnej i klarownej odpowiedzi na to pytanie, zaznacza jednak, że najpierw należałoby obliczyć o jakiej kwocie można mówić.

Rząd obiecuje ulgę podatkową w latach 2022-2023

"Wcześniejsze propozycje, które także z punktu widzenia budżetu państwa były kosztowne, dzięki temu, że mieliśmy do czynienia z dużym wzrostem gospodarczym, wcale nie powodowały ubytków po stronie samorządów w stosunku rok do roku, tylko powodowały wzrost dochodów" - zaznaczał.