UK: Kwota wolna od podatku oraz stawki podatku PIT w roku podatkowym 2020/2021

Fot. Getty

Budżet na rok podatkowy 2020/2021 został ogłoszony niejako w cieniu epidemii koronawirusa. Z tego też względu poniżej prezentujemy Was najważniejsze informacje dotyczące kwoty wolnej od podatku i stawek podatku PIT, jakie będą obowiązywały na terenie Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej od 6 kwietnia 2020 r. do 5 kwietnia 2021 r.

Anglia i Irlandia Północna 2020/2021

Kwota wolna od podatku:

£240 tygodniowo

£1 042 miesięcznie

£12 500 rocznie

Podstawa stawka PIT: 20% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £12 501 - £37 500

Wyższa stawka PIT: 40% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £37 501 - £150 000

Dodatkowa stawka PIT: 45% w przypadku rocznych dochodów przekraczających £150 000

Szkocja 2020/2021

Kwota wolna od podatku:

£240 tygodniowo

£1 042 miesięcznie

£12 500 rocznie



Początkowa stawka PIT: 19% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £12 501 - £2 049

Podstawowa stawka PIT: 20% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £2 050 - £12 444

Pośrednia stawka PIT: 21% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £12 445 - £30 930

Wyższa stawka PIT: 41% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £30 931 - £150 000

Najwyższa stawka PIT: 45% w przypadku rocznych dochodów przekraczających £150 000



Walia 2020/2021

Kwota wolna od podatku:

£240 tygodniowo

£1 042 miesięcznie

£12 500 rocznie

Podstawa stawka PIT: 20% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £12 501 - £37 500

Wyższa stawka PIT: 40% w przypadku rocznych dochodów w przedziale £37 501 - £150 000

Dodatkowa stawka PIT: 45% w przypadku rocznych dochodów przekraczających £150 000

Znawcy brytyjskiego prawa podatkowego zwracają uwagę na fakt, że choć w nadchodzącym roku podatkowym wysokość kwoty wolnej nie wzrosła, to i tak jest ona bardzo wysoka w porównaniu do polskich realiów. - 12,5 tys. funtów, czyli blisko 62 tys. złotych wolnych od podatku, to kwota astronomiczna w porównaniu do kwoty wolnej w Polsce, wynoszącej zaledwie 3 091 zł dla osób osiągających dochód w przedziale od 13 000 zł do 85 528 zł – mówi Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. - Tak wysoka kwota wolna od podatku to jeden z powodów, dla których Polacy nad Wisłą decydują się przenieść działalność do UK – dodaje.