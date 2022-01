Pilot samolotu wysadził pijanego Polaka na Islandii, bo nasz rodak był nieznośnym pasażerem [WIDEO]

Czy to słuszna decyzja? Sami oceńcie.

Fot. Getty

Pewien Polak swoim zachowaniem podczas lotu wyprowadził z równowagi samego pilota, który zdecydował się na międzylądowanie na Islandii – aby tylko pozbyć się nieznośnego pasażera z pokładu maszyny. Do sieci trafiło nagranie.

Nieznośni pasażerowie nie tak rzadko zdarzają się na pokładach samolotów na całym świecie. W zależności od sytuacji personel pokładowy w różny sposób radzi sobie w tego rodzaju przypadkach. Niejednokrotnie zdarzało się, że na niesubordynowanego pasażera czekała policja lub straż graniczna na lotnisku docelowym, innych obezwładniano jeszcze w samolocie (np. przywiązując czymś do fotela).

Pilot samolotu wysadził Polaka na Islandii

Tym razem pilot zdecydował się na międzylądowanie na Islandii, żeby wysadzić z samolotu nieznośnego pasażera, którym okazał się Polak. Na skutek tego incydentu, około 300 pasażerów ucierpiało z powodu opóźnionego o 3 godziny lądowania na lotnisku docelowym. Część pasażerów uważa, że reakcja pilota była przesadzona, jednak decyzja pozostaje zawsze w gestii kapitana. Co takiego zrobił mężczyzna, że doprowadził pilota do ostateczności?

Do zdarzenia, opisanego przez portal turystyka.wp.pl, doszło 22 grudnia 2021 roku na pokładzie samolotu lecącego z Polski do amerykańskiego Chicago. Można powiedzieć, że zaczęło się "klasycznie" - w czasie lotu jeden z pasażerów wypił niestety za dużo alkoholu, co negatywnie wpłynęło na jego zachowanie. Choć mężczyzna nie był agresywny, niewątpliwie mógł być nieznośny zarówno dla innych pasażerów, jak i dla personelu pokładowego. Dlaczego?

Na nagraniu, które trafiło do internetu, widać, jak nietrzeźwy mężczyzna głośno przemawia na forum całego samolotu, komentują między innymi sytuację polityczną i namawiająć współpasażerów do "działania". Dodatkowo, mężczyzna nie miał na twarzy maseczki i próbował zagadywać innych pasażerów.

Zachowanie Polaka zostało nagrane przez jednego z pasażerów, a następnie filmik trafił do sieci i można go obejrzeć na Twitterze użytkownika kenny70. Autor filmiku krytycznie odniósł się jednak do decyzji pilota o międzylądowaniu:

Niestety byłem świadkiem międzylądowania w Reykjaviku i wysadzenia rodaka, który… w mojej ocenie nie był agresywny i nie było to konieczne, ale kapitan podjął już decyzję. W efekcie – 3 godz. dłużej w samolocie dla około 300 osób. Czy zasadnie? Sami oceńcie.

W komentarzu autor nagrania dodał również:

Maseczkę był gotów założyć,ściągnął do swoich „przemówień”, ale fakt - nie powinien.Rozmawiałem z nim chwilę i był w miarę pokorny,byłem gotowy się mim zająć.Niestety, stewardesy przekazały mi,że jest za późno na zmianę decyzji. Uważam,że pochopnej.Chwały nam to nie przyniosło. — kenny70 (@kenny7012) December 22, 2021

W konsekwencji swojego nachalnego zachowania, mężczyzna skłonił pilota do międzylądowania na Islandii, gdzie na nietrzeźwego Polaka czekała miejscowa policja. Czy decyzja pilota o międzylądowanieu była w tej sytuacji trafna? Trudno to ocenić i jak wynika z komentarzy na Twitterze pod nagraniem, opinie internautów są mocno podzielone.