UE opublikowała propozycje uproszczenia protokołu ws. Irlandii Północnej. Co na to Wielka Brytania?

Fot. Getty

W zeszłym tygodniu rząd w Londynie przedstawił propozycje zmian w protokole północnoirlandzkim, który zdaniem Brytyjczyków jest nie do utrzymania w obecnej formie. Komisja Europejska odpowiedziała właśnie na te propozycje i przedstawiła plan uproszczenia protokołu.

Komisja Europejska odniosła się do 28-stronicowego dokumentu, w którym rząd w Londynie przedstawił w zeszłym tygodniu propozycje zmian do protokołu ws. Irlandii Północnej. Zmiany te, według Brytyjczyków, miałyby objąć m.in. zniesienie kontroli celnych towarów (o ile ich ostatecznym miejscem przeznaczenia jest Irlandia Północna), zniesienie certyfikatów i kontroli produktów spożywczych "przeznaczonych do spożycia wyłącznie w Irlandii Północnej", całkowite usunięcie z protokołu leków i zagwarantowanie im swobodnego przepływu między Wielką Brytanią i Irlandią Północą, wprowadzenie okresów karencji umożliwiających handel takimi towarami jak choćby schłodzone mięso oraz wykluczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z kontrolowania stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską (szerzej o propozycjach Brytyjczyków piszemy w tekście „Wielka Brytania wzywa stronę unijną do renegocjacji warunków Brexitu”).

Odpowiedź Komisji Europejskiej nie satysfakcjonuje Brytyjczyków

W odpowiedzi na propozycje Brytyjczyków Komisja Europejska zgodziła się nieco uprościć protokół ws. Irlandii Północnej. W dwóch dokumentach Komisja przedstawiła propozycje dotyczące psów przewodników, znakowania zwierząt gospodarskich, zabierania zwierząt na wystawy rolnicze w Wielkiej Brytanii, zezwalania na powrotny import produktów spożywczych z UE, które były przechowywane w Wielkiej Brytanii oraz przewożenia leków między Wielką Brytanią i Irlandią Północną. W ramach uproszczenia protokołu Komisja mogłaby się zgodzić m.in. na zniesienie obowiązku kwarantanny dla zwierząt pochodzących z Wielkiej Brytanii i wywożonych na okres do 15 dni jedynie w celu zaprezentowania ich na wystawach rolniczych (obecnie jest to 6 miesięcy) oraz na zastosowanie istniejącego na terenie UE, elastycznego prawa dotyczącego podróżowania z psem przewodnikiem. Komisja jest też chętna popracować nad rozwiązaniami, które zmniejszyłyby koszty biurokracji związanej z wysyłką leków z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej.