UE formalnie przyjmuje przedłużenie Brexitu, a Donald Tusk ostrzega - to "może być ostatni raz"

Unia Europejska formalnie przyjęła trzymiesięczne przedłużenie Brexitu do końca stycznia 2020 roku. Jednocześnie Donald Tusk ostrzegł stronę brytyjską, że "to może być ostatnie" odłożenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

"Do moich brytyjskich przyjaciół: UE27 formalnie zaakceptowała przedłużenie. Może być ono ostatnie. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej" - komentował przewodniczący Rady Europejskiej na Twitterze. "Chcę też pożegnać się z wami, jako że moja misja dobiega końca. Będę trzymał za was kciuki" - zaznaczył Tusk zwracają uwagę, że jego kadencja kończy się w listopadzie.

Przypomnijmy, w miniony wtorek 27 krajów należących do Wspólnoty formalnie zaakceptowało prośbę Londynu o przedłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z oficjalnym wnioskiem do UE zwrócił się o to premier Boris Johnsona, jednak przy każdej możliwej okazji powtarzał, że nie chciał tego zrobić i realizuje jedynie swoje zobowiązanie wobec parlamentu.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.