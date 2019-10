Z OSTATNIEJ CHWILI: Parlamentarzyści zagłosowali. Wcześniejsze wybory parlamentarne odbędą się 12 grudnia

Po tym jak brytyjscy posłowie odrzucili poprawkę Jeremy’ego Corbyna dotyczącą przesunięcia ewentualnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych na 9 grudnia, w kolejnym głosowaniu podjęli decyzję za zorganizowaniem ich 12 grudnia.

We wtorkowym głosowaniu w Izbie Gmin parlamentarzyści zagłosowali za zorganizowaniem przyspieszonych wyborów parlamentarnych 12 grudnia. 438 posłów poparło ten termin, a odrzuciło go jedynie 20. Zgodnie z decyzją następną instancją, która ma zatwierdzić 12 grudnia jako datę wyborów, będzie Izba Lordów.

Wcześniej, podczas poprzedzającego głosowania, posłowie nie zgodzili się na przesunięcie daty ewentualnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych z proponowanego 12 grudnia na 9 grudnia. 315 parlamentarzystów zagłosowało przeciwko przyjęciu poprawki Jeremy’ego Corbyna, a 295 posłów za jej przyjęciem.

Gdyby poprawka Corbyna została przegłosowana w Izbie Gmin i tym samym wybory mogłyby się odbyć 9 grudnia, wtedy uniemożliwiłoby to Borisowi Johnsonowi próbę przeforsowania umowy brexitowej i w ten sposób mogłoby niebezpiecznie skrócić czas na wyjście z UE do 31 stycznia 2020 roku.

Po tym, jak Donald Tusk ostrzegł, że Unia Europejska nie zgodzi się na kolejne przesunięcie daty Brexitu, głosowanie za poprawką Corbyna, którą popiera także SNP oraz Liberalni Demokraci, byłoby ryzykowne.

Podczas wtorkowego posiedzenia w Izbie Gmin zadecydowano także nie poddawać pod głosowanie poprawki dotyczącej dopuszczenia do głosowania w przyszłych wyborach obywateli UE mieszkających na Wyspach.

Co dalej?

Jeśli termin 12 grudnia zostanie poparty przez Izbę Lordów, stanie się prawnie wiążący z końcem tego tygodnia. Gdy do tego dojdzie, rozpocznie się 5-tygodniowa kampania, która potrwa do samych wyborów. Boris Johnson oświadczył, że głos musi zostać oddany opinii publicznej w sprawie przyszłości Brexitu i przyszłości Wielkiej Brytanii. Ponadto premier ma nadzieję na to, że wybory parlamentarne dadzą mu „świeży mandat” w kwestii jego umowy brexitowej, co pozwoli mu przełamać trwający impas w Izbie Gmin.

Zobacz wideo z wtorkowego głosowania w parlamencie:

