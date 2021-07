Tysiące emerytów w UK przegapiło ostateczny termin ubiegania się o status osoby osiedlonej

Z najnowszego raportu wynika, że tysiące emerytów pochodzących z państw UE, a mieszkających w Wielkiej Brytanii przegapiło ostateczny termin na ubieganie się o status osoby osiedlonej.

Zaapelowano do rządu, aby udzielił wsparcia osobom w wieku emerytalnym w aplikacji o status zasiedlenia i dał im możliwość zabezpieczenia swoich praw na Wyspach mimo tego, że minął już ostateczny termin aplikacji.

Tysiące emerytów nie ma statusu zasiedlenia

Znaczna liczba obywateli UE w wieku powyżej 65 lat nie aplikowała o status zasiedlenia do 30 czerwca tego roku – wynika z raportu przedstawionego w brytyjskim parlamencie, który pokazuje niepokojącą sytuację tysięcy emerytów pochodzących z krajów UE. Zaledwie 2 proc. wszystkich wniosków o settled i pre-settled status zostało złożonych przez osoby powyżej 65. roku życia, jednak wiadomo, że procent ten nie oddaje faktycznej liczby starszych imigrantów z UE żyjących na Wyspach.

Organizacje pomocowe wspierające osoby starsze pochodzące z krajów UE w składaniu aplikacji o status zasiedlenia twierdzą, że spotkali „wiele osób nie mających nawet telefonu komórkowego, dostępu do internetu, czy posiadających niewłaściwą lub nie mających żadnej dokumentacji”.

Dane są niepokojące

Raport komisji spraw europejskich Izby Lordów stanowi apel do rządu ws. zapewnienia wsparcia spóźnionym wnioskodawcom w zabezpieczeniu ich statusu na Wyspach.

- Fakt, że jedynie 2 proc. aplikujących to osoby powyżej 65. roku życia sugeruje, że ludzie starsi przegapili termin lub zwyczajnie nie mogli złożyć wniosku do wymaganego terminu. Osoby te potrzebują bardziej kompleksowych zabezpieczeń prawnych, aby upewnić się, że spóźnione wnioski nie pozbawiają ich prawa do zabezpieczenia ich praw tutaj – powiedział Lord Kinnoull, przewodniczący komisji.