Twoje dziecko szybko wyrasta z butów? Tutaj dają kolejną parę za darmo

Firma obuwnicza na Wyspach zaoferowała rodzicom możliwość darmowej wymiany pary butów, z których wyrosło już ich dziecko, na nową większą. Specjalna oferta obowiązuje do stycznia przyszłego roku i są pewne warunki.

Sieć obuwnicza Clarks postanowiła ułatwić życie rodzicom i wprowadza szczególny rodzaj oferty dotyczącej wymiany butów dla dziecka na parę większych do 28 lutego 2021 roku.

Większa para butów dla dziecka za darmo

Każdy rodzic wie, jak zaskakująco szybko dzieci wyrastają ze swoich butów i z jakimi wiąże się to kosztami. Clarks postanowił wyjść tej potrzebie naprzeciw i zaoferować nietypową promocję. Nowa oferta sieci dotyczy różnego rodzaju butów, także sportowych i szkolnych. Są jednak pewne warunki.

Warunki promocji

Okazuje się, że zamiana do 28 lutego 2021 obejmuje buty o numeracji 10 i większej. Z kolei w przypadku butów o rozmiarach od 7 do 9,5 oferta ważna jest do 30 listopada tego roku. Ponadto obuwie należy kupić w Clarks przed 14 września tego roku i nie dotyczy to sprzedaży online.

Aby móc wymienić stare buty dziecięce na nowe, musimy przynieść starą parę do sklepu, pokazać paragon i mieć decyzję sprzedawcy mierzącego obuwie dotyczącą tego, że stare buty są faktycznie za małe na dziecko. Ponadto nowa para nie może kosztować więcej niż stara.