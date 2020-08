Ponad 1 mln dzieci w UK nie ma ani brytyjskiego, ani irlandzkiego obywatelstwa. To rodzi poważne konsekwencje – ostrzegają eksperci

To może im utrudnić start w dorosłe życie

Fot. Getty

Eksperci biją na alarm i ostrzegają, że ponad 1 mln dzieci na stałe żyjących na terenie Wielkiej Brytanii może nie mieć dostępu do wszystkich przysługujących im praw. Wszystko to dlatego, że nie mają one ani brytyjskiego, ani irlandzkiego obywatelstwa.

Najnowsza analiza przeprowadzona przez Migration Observatory na Uniwersytecie Oksfordzkim wykazała, że aż 8 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii poniżej 18. roku życia, czyli 1.082.000, nie dysponowała ani brytyjskim, ani irlandzkim paszportem. Wśród nich 39 proc. (czyli około 421 000) urodziło się w Wielkiej Brytanii, a blisko 177 000 mieszkało na Wyspach przez ponad 10 lat, dzięki czemu, przynajmniej teoretycznie, kwalifikowało się do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.

Brytyjski paszport gwarantuje lepsze szanse na rozwój

Eksperci od dawna ostrzegają, że młodzi ludzie, którzy nie dysponują obywatelstwem brytyjskim, mogą zostać pozbawieni możliwości studiowania na uniwersytecie, mogą mieć utrudniony dostęp do miejsc pracy w UK, a także że mogą oni mieć generalnie cięższe zadanie w zakresie budowania swojej przyszłości w kraju, w którym mieszkają od wielu lat. A trzeba mieć na uwadze, że w przypadku tysięcy młodocianych Wielka Brytania jest jedynym krajem, jaki oni tak naprawdę znają. 25-letni Mark (który pragnął pozostać anonimowy) wyznał na przykład na łamach „The Independent”, że przyjechał do UK w wieku 6 lat i że obecnie, w wieku 25 lat, „czuje się bez brytyjskiego obywatelstwa jak kosmita w swoim własnym domu”. Mark, w wieku 21 lat, dowiedział się, że nie może zacząć studiować na uniwersytecie, ponieważ bez brytyjskiego obywatelstwa nie przysługuje mu studencka pożyczka. Teraz natomiast mężczyzna musiał wyłożyć trochę pieniędzy na zabezpieczenie swojego statusu na Wyspach po Brexicie.

Opłata za brytyjski paszport

Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku The High Court uznał opłatę w wysokości £1 012 za rejestrację dzieci jako obywateli brytyjskich za niezgodną z prawem. Wysokość tej opłaty, która jest trzy razy wyższa niż koszt przetworzenia wniosku o obywatelstwo przez urzędników Home Office, uniemożliwiała wielu rodzicom wyrobienie dzieciom brytyjskiego paszportu. Tak wysoki koszt naturalizacji powodował, jak zaznaczył sąd, że dzieci „nie miały poczucia bezpieczeństwa, a także że czuły się one wyalienowane i nie w pełni zasymilowane z brytyjską kulturą oraz tkanką społeczną”.