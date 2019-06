Trzy lata po referendum brexitowym: Wielka Brytania jest bardziej podzielona niż kiedykolwiek

Brytyjskie społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone w związku z Brexitem.

Zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy wyjścia z UE zgadzają się co do tego, że to politycy odpowiedzialni są za pogłębiający się kryzys.

"Brytyjski rząd jest mniej godny zaufania niż Bruksela".