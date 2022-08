Trzy dni strajków na kolei, autobusów w stolicy i w metrze

Dzisiaj zaczęły się strajki na kolei, w londyńskim metrze, a także kierowców autobusów w stolicy. Zgodnie z planem mają potrwać do soboty włącznie. W akcji protestacyjnej biorą udział Network Rail, główne firmy kolejowe, londyńskie metro oraz autobusy.

Dzisiaj i w najbliższych dniach możemy spodziewać się dużych utrudnień w podróży, zwłaszcza w Londynie. Strajk, który potrwa od czwartku do soboty, jest częścią długotrwałego sporu o płace i warunki pracy.

W czwartek w strajku biorą udział członkowie związku kolejowego, morskiego i transportowego (Rail, Maritime and Transport – RMT) w Network Rail i 14 przewoźników kolejowych, członkowie Transport, Salaried Staffs Association (TSSA) i 7 firm oraz członków NR.

“The workers, united, will never be defeated” rings out on the Manchester picket line. Victory to the rail workers, support the @RMTunion strikes #rmtsolidarity #railstrike #railstrikes pic.twitter.com/qhIwLdg6iF

Będzie to miało także wpływ na usługi kolejowe w piątek rano. Także w piątek strajkować będą członkowie RMT i Unite z londyńskiego metra oraz członkowie Unite z transportu autobusowego w stolicy.

W sobotę protest przeprowadzą członkowie RMT z Network Rail i 14 przewoźników kolejowych, członkowie TSSA w siedmiu firmach i członkowie Unite z NR wraz z kierowcami autobusów London United.

'We told them it wasn't going to be a sprint, it was going to be a more long-term issue.'



RMT Union Secretary General Mick Lynch says his members are fully committed to the strikes.



Another strike planned for today will see 40,000 workers at Network Rail walkout. pic.twitter.com/YluCQDs1ZG