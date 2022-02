Trzęsienie ziemi w West Midlands - wstrząsnęło miastami Birmingham, Wolverhampton i Walsall

Fot: Twitter @LastQuake

W dniu wczorajszym w regionie West Midlands, nieopodal Walsall miało miejsce trzęsienie ziemi. Według British Geological Survey jego magnituda wyniosła 2.8, z kolei US Geological Survey i European-Mediterranean Seismological Centre określają jego siłę na 3,2 w skali Richtera.

Do rzeczonych zdarzeń doszło w poniedziałek, 21 lutego 2022 roku, około godziny 22:50. Wstrząsy miały miejsce około 7 kilometrów pod ziemię, co oznacza, że doszło do nich dość płytko. Epicentrum znajdowało około trzech mil na północny zachód od centrum Birmingham w pobliżu Walsall i autostrady M6. Skutki trzęsienia były odczuwane także w miastach Wolverhampton, Dudley, West Bromwich oraz w Tipton. Były one na tyle silne, aby w nocy obudzić mieszkańców regionu West Midlands. W wyniku tego trzęsienia ziemi nie odnotowano ani żadnych poważniejszych zniszczeń, ani obrażeń wśród ludzi.

W jaki sposób mieszkańcy tego regionu odczuli to wydarzenie? "Byłem w łóżku i właśnie usłyszałem łomot. Dom się zatrząsł. Poczułem się, jakby wjechał do niego samochód" - komentował w mediach społecznościowych mieszkaniec Wednesfield.

Przypomnijmy, do trzęsień ziemi na terenie Wielkiej Brytanii najczęściej dochodzi na zachodnim wybrzeżu, na południowym zachodzie kraju oraz w Walii południowej. Wolna od wstrząsów jest w zasadzie wschodnia Szkocja i wschodnia Anglia.

Dotychczas największe trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Wielką Brytanię, miało miejsce w okolicy Dogger Bank w 1931 r. i miało siłę 6,1 st. w skali Richtera. Poza tym silnie zatrząsneło także w Carlisle w 1979 r. (4,7 st.) i na półwyspie Llŷn w północno - zachodniej Walii w 1984 (5,4 st.).

Dlaczego na terenie i w okolicy Wysp Brytyjskich trzęsie się ziemia, skoro nie leżą one na styku płyt tektonicznych? Cóż, naukowcy nie są w stanie w pełni na to pytanie odpowiedzieć. Sejsmolodzy podejrzewają jedynie, że do wstrząsów w UK przyczynia się regionalna kompresja będąca skutkiem ruchów płyt tektonicznych w innych regionach, a także wypiętrzanie się skorupy ziemskiej na skutek topnienia lodowców. Więcej na temat specyfiki trzęsień ziemi w UK przeczytasz w artykule "Trzęsienia ziemi – jak często nawiedzają Wielką Brytanię? Będziecie zaskoczeni!"

BGS SEISMIC INFORMATION: WALSALL, WEST MIDLANDS 22:59 UTC 2.8 ML



DATE: 21 February 2022

ORIGIN TIME: 22:59 29.7s UTC

LAT/LON: 52.549° North / 1.972° West

GRID REF: 401.90 kmE / 294.61 kmN

DEPTH: 7 km

MAGNITUDE: 2.8 ML

INTENSITY: 3 EMS

LOCALITY: Walsall, West Midlands pic.twitter.com/IRoxIcJFNX — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) February 22, 2022