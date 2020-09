Trzęsienie ziemi w UK o magnitudzie 3,9. W południowej Anglii zatrzęsły się domy

W dniu dzisiejszym odnotowano trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii - wstrząsy o sile 3.9 w skali Richtera odnotowano w południowej części Anglii. Epicentrum miało znajdować się w Leighton Buzzard, a trzęsienie było odczuwalne w hrabstwie Bedfordshire, w Londynie, Milton Keynes, Aylesbury i High Wycombe.

Jak podaje British Geological Survey trzęsienie ziemi miało miejsce dziś, o godzinie 08:45, około 10 kilometrów w głąb ziemi. Epicentrum było zlokalizowane trzy kilometry na północny-zachód od Leighton Buzzard w hrabstwie Bedfordshire. W zależności od obranej metodologii jego siła waha się w przedziale od 3,3 w skali Richtera (taką wartość podaje wspomniene wyżej BGS) przez 3,7 (Raspberry Shake) aż do 3,9 (brytyjskie EMSC oraz amerykańskie U.S. Department of the Interior).

Dodajmy, że według EMSC epicentrum trzęsienia znajdowało się w okolicach Slough.

BGS SEISMIC INFORMATION: LEIGHTON BUZZARD, BEDFORDSHIRE 8 SEPTEMBER 2020 08:45 UTC 3.3 ML



DATE: 8 SEPTEMBER 2020

Time (UTC): 08:45:29.2

LAT / LONG: 51.940° North / 0.695° West

DEPTH (km): 10

MAG: 3.3ML

INTENSITY: 3 EMS

REGION: 3KM NW OF LEIGHTON BUZZARD, BEDS pic.twitter.com/bMnb48PZvz — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) September 8, 2020

Epicentrum było zlokalizowane w Leighton Buzzard

W mediach społecznościowych mieszkańcy Aylesbury w Buckinghamshire, Hertfordshire, Leighton Buzzard w Bedfordshire i Slough w Berkshire donoszą, że wyraźnie odczuli trzęsienie ziemi. Jedni pisali o tym, że w ich całym domu dało się odczuwać wstrząsy, a inni wręcz piszą, że byli zwyczajnie przerażeni. Na oficjalnym Twitterze Bedfordshire Police odnotowano znaczący wzrost osób dzwoniących w sprawie trzęsienia. Póki co jednak nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek ucierpiał w wyniku tych wydarzeń.

Zaznaczmy, że wstrząsy o magnitudzie między 3,5, a 4,2 w skali Richtera to "bardzo małe wstrząsy, odczuwane przez większość ludzi".

To nie pierwsze trzęsienie w ostatnim czasie na terenie UK

Przypomnijmy, w połowie zeszłego miesiąca również donosiliśmy o innym trzesięniu ziemi w UK. Wstrząsy o sile 3.0 stopni w skali Richtera można w czwartek 13 sierpnia 2020 było odczuć nad Kanałem La Manche u wybrzeży Sussex. Według raportu European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) do trzęsienia ziemi w Anglii doszło około godziny 9 rano.

Trzęsienie miało miejsce na głębokości 7 km i zostało odnotowane na Kanale La Manche 35 km na południe od Camber i niecałe 50 km od Eastbourne. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: Trzęsienie ziemi w Sussex. Nad Kanałem La Manche odnotowano 3 stopnie w skali Richtera