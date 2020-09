3,5 miliarda funtów zostało wypłaconych w ramach furlough przez pomyłkę lub w wyniku oszustwa

Wielu pracodawców w Wielkiej Brytanii mogło zmuszać do pracy swoich pracowników będących na furlough.

Jak przyznało HMRC – aż 3,5 miliarda funtów zostało wypłaconych niesłusznie w ramach programu pomocowego Coronavirus Job Retention Scheme w wyniku błędów lub osobom, które ubiegały się o te pieniądze bezprawnie.

HMRC poinformowało parlamentarzystów z Public Accounts Committee, że szacuje, iż 5-10 proc. pieniędzy wypłaconych w ramach furlough zostało niesłusznie przyznanych. Z ostatnich danych wynika, że program pomocowy kosztował skarb państwa 35,4 miliarda funtów do tej pory.

Błędy w furlough

Zgodnie z programem Coronavirus Job Retention Scheme pracownicy, którzy nie mogli pracować w czasie lockdownu, otrzymywali 80 proc. wypłaty. Jim Harra z HMRC w rozmowie z parlamentarzystami przyznał jednak, że:

- Ze zrobionych przez nas założeń do celów w planowaniu wynika, że poziom błędu i oszustwa w tym programie może wynosić między 5 proc. a 10 proc.

Wykorzystywanie pracowników na furlough

Utrata 3,5 miliarda funtów nastąpiła najprawdopodobniej przez oszustwa pracodawców, którzy mogli w czasie korzystania z pomocy rządu tak naprawdę zmuszać do pracy swoich pracowników. Jeśli szacunki HMRC są poprawne, oznacza to, że od 1,75 miliarda do 3,5 miliarda funtów mogło zostać wypłaconych pracodawcom niesłusznie.

Jim Harra zapewnił komisję, że HMRC skupi się na „wytropieniu nadużyć” systemu pomocowego. Obecnie brytyjska skarbówka przygląda się 27 000 spraw, które zdefiniowane zostały jako te o „dużym ryzyku” oszustwa.