Trzecia osoba oskarżona o otrucie Siergieja Skripala. Według władz brytyjskich za atakiem w Salisbury stoją agenci GRU

Brytyjska policja ogłosiła, że trzeci oficer rosyjskiego wywiadu może zostać oskarżony o otrucie Siergieja Skripala i jego córki, Julii. Według źródeł, na które powołują się dziennikarze BBC niejaki Denis Siergiejew (znany także jako Siergiej Fedotow) miał kierować całą operacją.

Przypomnijmy, 4 marca 2018 roku doszło do ataku na Siergieja Skripala, rosyjskiego oficera wywiadu wojskowego, który działał jako podwójny agent brytyjskich służb w latach 90-tych i na początku XXI wieku. Skazany za zdradę stanu przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji (FSB) w 2004 roku, od 2010 mieszkał w Wielkiej Brytanii. Wraz ze swoją córką, 33-letnią Julią, która w tym czasie odwiedzała go w jego domu w UK, zostali otruci silnie toksycznym nowiczokiem. Zarówno Skripal, jak i jego córka przeżyli. Poszkodowany w wyniku tych wydarzeń został również jeden z brytyjskich policjantów badających tę sprawę, Nick Bailey. Trafił on na pewien czas do szpitala.

Od samego początku Wielka Brytania nie miała wątpliwości, że "zamach" na Siergieja Skripala został przeprowadzony z polecenia najwyższych władz rosyjskich. Ówczesna premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, stwierdziła wręcz, że decyzja w tej sprawa zapadła "na samym Kremlu". "Niemal na pewno wydano na nią zgodę poza GRU, na wysokim szczeblu rosyjskiego państwa" - oświadczyła wówczas szefowa brytyjskiego rządu.

Trzej agenci GRU mieli otruć podwójnego rosyjskiego agenta i jego córkę

W efekcie nasiliły się napięcia dyplomatyczne na linii Londyn-Moskwa. Niejako w odwecie za otrucie Skripala, w dniu 15 marca 2018 roku strona brytyjska zdecydowała o wydaleniu 23 rosyjskich dyplomatów ze Zjednoczonego Królestwa.

Jak podaje serwis informacyjny BBC Anatolij Czepiga i Aleksander Miszkin od dłuższego czasu są wiązani z zamachem na życie podwójnego agenta mieszkającego w Salisbury. Obaj mieli należeć do GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Jak się teraz okazuje ich działaniami miał kierować inny agent GRU, a mianowicie Denis Siergiejew (używający również pseudonimu Siergiej Fedotow). Dodajmy także, że Siergiejew miał być zaangażowany w inne działania wywiadowcze rosyjskich służb prowadzone na terenie całej Europy.

Brytyjskie Crown Prosecution Service zatwierdziła akt oskarżenia podejrzanych

Brytyjskie Crown Prosecution Service zatwierdziła akt oskarżenia wobec całej trójki, ale podejrzani nie mogą zostać formalnie oskarżeni, dopóki nie zostaną aresztowani. Uważa się, że wszyscy trzej przebywają obecnie na terenie Rosji.

Nick Price, szef specjalnego wydziału ds. przestępczości i zwalczania terroryzmu w CPS, powiedział, że "istnieją wystarczające dowody, aby zapewnić realistyczną perspektywę skazania". Zwracał jednak uwagę, że Rosja dała jasno do zrozumienia, że ​​nie dokonuje ekstradycji swoich obywateli, więc postawienie ich przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości jest w zasadzie niewykonalne.

Strona rosyjska zapewnia, że nie miała z tą sprawą nic wspólnego

Premier Boris Johnson powiedział, że wszyscy trzej podejrzani "powinni zostać postawieni przed sądem". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała jednak, że Wielka Brytania używa tej sprawy jako "narzędzia do wywierania presji na nasz kraj", dodając: "Zdecydowanie odrzucamy wszelkie próby Londynu, by obwiniać Moskwę za to, co wydarzyło się w Salisbury".