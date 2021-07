Trwa policyjna obława na gwałciciela, który zaatakował 15-latkę na zatłoczonej plaży w Bournemouth

Policjanci prowadzą "polowanie" na osobę, która zgwałciła 15-letnią dziewczynę. Do tych wydarzeń doszło na plaży w Bournemouth, w pobliżu tamtejszego Oceanarium, w niedzielne popołudnie (18 lipca 2021).

Atak na kobietę miał miejsce około godziny 15:30 na plaży w Bournemouth. Funkcjonariusze Dorset Police ustalili, że do tych wydarzeń doszło w pobliżu tamtejszego Oceanarium. Według relacji lokalnej policji ofiara miała grać w piłkę ze swoimi znajomymi. Piłka miała wylądować przed nastoletnim chłopcem. Chłopak odrzucił piłkę, a następnie zaangażował ofiarę w rozmowę. Następnie miał wyciągnąć ją do morza i właśnie tam miało dojść do gwałtu.

Gwałt 15-latki na zatłoczonej plaży w Bournemouth

Policja opisała podejrzanego jako osobę pochodzenia prawdopodobnie pakistańskiego, o wzroście do 170 cm. Jego budowa ciała została określona, jako szczupła, ale muskularna. Miał krótkie, ciemne włosy, które były zaczesane do tyłu i wyglądały na świeżo przystrzyżone. Miał na sobie czarne lub szare szorty kąpielowe i powiedział ofierze, że ma 17 lat i jedzie do Birmingham.

"Trwa pełne śledztwo w sprawie tego incydentu i nadal wspieramy ofiarę podczas prowadzenia naszych czynności" - komentował dla brytyjskich mediów detektyw inspektor Wayne Seymour z zespołu dochodzeniowego ds. poważnych przestępstw z Dorset Police. "Wiem, że w dniu zdarzenia plaża była bardzo zatłoczona, dlatego apeluję do każdego, kto był wówczas w okolicy i mógł być świadkiem tego, co się stało, aby się do nas zgłosił."

Lokalna policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach sprawcy

"Ponadto zachęcałbym każdego, kto był na plaży w pobliżu Oceanarium tamtego dnia, aby sprawdził wszystkie wykonane zdjęcia lub nagrania wideo, aby zobaczyć czy uchwycił coś istotnego. Szczególnie chętnie porozmawiamy z każdym, kto rozpozna chłopca z podanego opisu lub mógł go widzieć na plaży w niedzielę 18 lipca."

"Ten incydent, co zrozumiałe, wywoła zaniepokojenie lokalnych społeczności i chcielibyśmy przypomnieć opinii publicznej, że funkcjonariusze z naszych zespołów policji będą przeprowadzać patrole w okolicy i można się do nich zwrócić z wszelkimi obawami".