Tragiczny wypadek w wesołym miasteczku: Dwie osoby zginęły a kilka zostało rannych po tym, jak wagonik rollercoastera wyleciał z torów [wideo]

Domenyk Noonan wspiął się na młyńskie koło na wysokość 197 stóp, gdzie następnie spędził sześć godzin w ramach protestu przeciwko ponownemu wsadzeniu go do więzienia. Ponad 1000 osób obserwowało „wyczyn”...

W lunaparku Kankaria Adventure Park doszło do kolejnej w tym roku tragedii. Potężne, wypełnione ludźmi wahadło „Discovery”, złamało się w pół i spadło na ziemię, w wyniku czego zginęły przynajmniej 2 osoby,...

Upały po raz kolejny w tym roku dają się Brytyjczykom we znaki. Na Wyspach jest znów tak ciepło, że z przegrzania dochodzi nawet do awarii kolejek w wesołych miasteczkach.

Niewiele brakowało, by w wesołym miasteczku Chessington World of Adventures doszło do kolejnej w tym roku tragedii. Tym razem zepsuła się wypełniona dziećmi kolejka, która zawisła na wysokości 10 metrów...