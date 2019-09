Miałeś wypadek? Zobacz co powinieneś zrobić KROK po KROKU

Co zrobić krok po kroku w razie wypadku?

Wypadek może się przytrafić każdemu - najważniejsze, by w razie kolizji zachować zimną krew!

Fot. Getty

Wypadki samochodowe chodzą po ludziach... Niestety, to znane przysłowie nie traci na ważności, a w świecie coraz szybszych samochodów kolizje na drodze są po prostu nieuniknione. Najważniejsze jest jednak, by w chwili wypadku odpowiednio zareagować i nie zapomnieć o żadnym z kilku elementów wymaganych dla zabezpieczenia zdrowia i życia swojego oraz pozostałych jego uczestników, a także dla uniknięcia problemów przy roszczeniach z tytułu umowy ubezpieczenia.

Co zatem należy zrobić, krok po kroku, gdy dojdzie do wypadku?

1. Zatrzymać samochód

2. Wyłączyć silnik samochodu i włączyć światła awaryjne

3. Sprawdzić, czy na skutek kolizji ktoś nie został ranny

4. Zadzwonić na policję oraz w razie konieczności po pogotowie ratunkowe

5. Podać swoje dane osobowe każdemu uczestnikowi wypadku

6. Zebrać dane osobowe od pozostałych kierowców i pasażerów – uczestników wypadku, a także, w razie możliwości, od świadków

7. Zrobić zdjęcia miejsca wypadku

8. Skontaktować się z ubezpieczycielem

Kierowca musi pamiętać, że ma on obowiązek zatrzymać pojazd nawet w przypadku delikatnej stłuczki. Jeśli tego nie zrobi i zbiegnie z miejsca wypadku (stłuczki), to popełni wykroczenie/przestępstwo na mocy Road Traffic Act. Należy też wiedzieć, że w UK, gdy na skutek wypadku ktoś został ranny, dzwonimy na policję pod numer 999, a gdy nikt nie ucierpiał, to wystarczy zadzwonić pod nr 101. Telefon pod numer 101 jest informacją dla służb, że sytuacja nie jest ciężka/krytyczna i że na skutek wypadku nie jest zagrożone życie ludzi. Z kolei pod numer 999 należy zadzwonić niezwłocznie w sytuacji, gdy jeden lub więcej kierowców biorących udział w wypadku/stłuczce ucieknie z miejsca zdarzenia.

