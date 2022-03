Tragedia w szkockich górach - mężczyzna zginął spadając z wysokości 300 metrów

Fot: Wikimedia Commons

Do tragicznego wypadku doszło w szkockich górach - 28-letni mężczyzna schodzący w dół ze szczytu Ben Nevis runął w przepaść i spadł z wysokości około 300 metrów. Jego życia nie dało się uratować.

Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce we wtorek, 8 marca 2022 roku. Jak podaje serwis informacyjny BBC incydenty na Ben Nevis dotyczyły różnych grup wspinaczy, którzy, jak się uważa, przebywali w tym samym obszarze. Warunki do wspinaczki w tym czasie były bardzo trudne. Operacja ratunkowa na najwyższej górze Wielkiej Brytanii. trwała osiem godzin. Po tym, jak 28-letni mężczyzna spadł z oblodzonego zbocza w Red Burn, po zachodniej stronie Ben Nevis, członkowie wojskowej grupy wspinaczkowej próbowali przyjść mu z pomocą. Ostatecznie jednak jego życia nie udało się uratować, a dwóch żołnierzy odniosło niewielkie obrażenia wymagające leczenia szpitalnego.

Żołnierze pomagali turystom dopóki na miejscy nie pojawiły się odpowiednie służby. Członkowie ekip ratownictwa górskiego z Lochaber i Glencoe oraz z policyjnej ekipy ratownictwa górskiego zostali wysłani do Ben Nevis po tym, jak we wtorek o godzinie 14:15 podniesiono alarm.

"Ten mężczyzna spadł z wysokości około 300 metrów. Potem inni ruszyli mu na pomoc i wpadli w kłopoty. Jeden miał złamaną kostkę, a drugi wielokrotne otarcia. W miarę upływu czasu i nastania nocy warunki tylko się pogarszały. Członkowie tej wyprawy mogli być lepiej przygotowani do górskich warunków. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego" - komentował Donald Paterson, zastępca lidera zespołu z Lochaber.

Dodajmy, iż sześć osób zginęło w szkockich górach w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Ben Nevis to najwyższy szczyt górski Szkocji oraz całych Wysp Brytyjskich, który jest zaliczany do Korony Europy. Położony jest na zachodnich krańcach Grampian w paśmie Ben Nevis na wschód od zatoki Firth of Lorn w zachodniej Szkocji. Góruje nad doliną Glen Nevis; w pobliżu szczytu znajduje się miasto Fort William. Pierwszego znanego wejścia dokonał Szkot James Robertson 17 sierpnia 1771.

Ben Nevis wznosi się na wysokość 1345 metrów n.p.m. Zbudowany jest ze skał wulkanicznych, posiada zaokrąglony wierzchołek. Stoki południowe są łagodne a północno-wschodnie strome ze śladami zlodowacenia plejstoceńskiego. Góra jest popularnym celem wycieczek turystycznych.