Brexit: "To najgorszy przykład złej dyscypliny w historii brytyjskiej polityki" - gabinet Theresy May pod ostrzałem krytyki

Szef dyscypliny partyjnej konserwatystów, Julian Smith, zaatakował ministrów z gabinetu Theresy May za próbę osłabienia brytyjskiej premier. Powiedział on, że działania ministrów stanowią "najgorszy przykład braku dyscypliny w historii brytyjskiej polityki".

Szef dyscypliny partyjnej torysów skrytykował także ogólne podejście rządu do Brexitu, sugerując, że łagodniejszy Brexit był nieunikniony już w 2017 roku i gabinet powinien był wtedy przyjąć to do wiadomości. Smith przyznał też, że jest już "wykończony" bexitowym chaosem, a jego wzmożona krytyka pojawiła się w związku z przygotowaniami deputowanych do kolejnej rundy głosowań, spowodowanej nieumiejętnością osiągnięcia konsensusu nawet w ramach jednej partii.

Julian Smith podkreślił, że brak dyscypliny partyjnej dotknął już samego gabinetu premier, ponieważ ministrowie próbują zdyskredytować działania własnej szefowej, która przecież nie tak dawno temu wygrała głosowanie o wotum nieufności. W wywiadzie dla BBC, Smith powiedział, że widział na własne oczy ministrów "siedzących przy stole gabinetu (...) próbujących osłabić ją [Theresę May]" i opisał ich zachowanie jako "najgorszy przykład złej dyscypliny gabinetu w brytyjskiej historii politycznej".

Gabinet jest obecnie mocno podzielony w kwestii ewentualnego przejścia na bardziej miękką wersję umowy, która może oznaczać unię celną. Rzecznik Downing Street stwierdził, że premier "nigdy nie używała terminu <miękki Brexit>", a rząd musi "uhonorować" wynik referendum z 2016 roku, co wymaga przejęcia kontroli nad pieniędzmi, granicami, prawem i polityką handlową Wielkiej Brytanii.