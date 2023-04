To będzie najbardziej uciążliwy strajk lekarzy w historii NHS. Co stanie się z pacjentami?

Młodsi lekarze w całej Anglii rozpoczęli czterodniowy strajk, który ma być najbardziej uciążliwy w historii NHS. Odwołanych może zostać ponad ćwierć miliona wizyt i operacji, a niektóre szpitale twierdzą, że wpłynie to nawet na połowę planowanego leczenia pacjentów.

British Medical Association, które domaga się 35-procentowej podwyżki płac, poinformowało, że młodzi lekarze nie otrzymali „żadnej oferty” od ministra zdrowia, Steve’a Barclaya. Z kolei sam minister powiedział, że strajk jest „wyjątkowo rozczarowujący” i zagraża życiu pacjentów.







Strajki lekarzy w Anglii

BMA poinformowało, że istnieją plany dotyczące wycofania lekarzy ze strajku, jeśli życie pacjentów będzie w bezpośrednio zagrożone. Zgodnie z przepisami związkowymi ochrona życia i zdrowia musi być zapewniona.

Podejście młodych lekarzy kontrastuje z niedawnymi strajkami pielęgniarek i pracowników pogotowia ratunkowego, w czasie których związki zawodowe zgodziły się zwolnić z pikiet niektóre służby ratunkowe.

Lekarze biorący udział w strajku w tym tygodniu twierdzą jednak, że protestują w takiej samej mierze ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, jak i płace, twierdząc, że obecny poziom wynagrodzeń wpływa na rekrutację i prowadzi do odejścia wielu lekarzy z zawodu.

Minister zdrowia nie chce rozmawiać

Dr Emma Runswick, wiceprzewodnicząca BMA, powiedziała, że ​​protestujący mają nadzieję, iż ta runda strajków będzie ostatnią, jednak zagroziła, że – w przypadku braku reakcji ze strony rządu – protesty będą kontynuowane.

W programie porannym BBC One powiedziała:

- To nie jest sytuacja, w której stoimy na wyznaczonym stanowisku. Szukamy negocjacji, a Steve Barclay nawet nie chce z nami rozmawiać. Nie położył żadnej oferty na stole. Jeśli chcemy rozpocząć negocjacje, w dyskusji muszą uczestniczyć dwie strony.

Barclay oskarżył z kolei organizatorów o zaplanowanie strajku tuż po wielkanocnym weekendzie świątecznym – czyli okresie, w którym NHS już boryka się ze zwiększonym zapotrzebowaniem i większą nieobecnością personelu – co jeszcze bardziej „zmaksymalizuje zakłócenia”.

Najbardziej uciążliwy strajk lekarzy w historii NHS

Profesor Sir Stephen Powis, krajowy dyrektor medyczny NHS England, powiedział, że będzie to „najbardziej destrukcyjna akcja protestacyjna w historii NHS”. Przemawiając w programie BBC Radio 4's Today, gdy strajk rozpoczął się we wtorek rano, Powis ostrzegł, że dojście służby zdrowia do względnej równowagi po strajkach „zajmie tygodnie” i „bez wątpienia wpłynie to na usługi”.

Tysiące odwołanych operacji i wizyt lekarskich

Podczas trzydniowego strajku młodych lekarzy, który odbył się w zeszłym miesiącu, odwołano ponad 175 000 zabiegów i wizyt.

Profesor Powis dodał, że tym razem odwołanych zostanie „znacznie więcej” zabiegów i wizyt z powodu strajku trwającego cztery dni. Analizy danych NHS sugerują, że od 250 000 do 350 000 wizyt lekarskich i operacji może zostać anulowanych w czasie strajku w tym tygodniu.

Akcja protestacyjna wpłynie również na usługi z zakresu zdrowia psychicznego i funkcjonowanie niektórych przychodni lekarskich. Z kolei NHS oświadczyło, że priorytetem będzie utrzymanie intensywnej opieki, opieki położniczej, opieki nad noworodkami i operacji urazowych.

Co mają zrobić pacjenci w nagłych wypadkach?

Dr Vivek Trivedi, współprzewodniczący komitetu młodszych lekarzy BMA, poradził ludziom, aby mimo trwającego strajku lekarzy nadal dzwonili pod numer 999, jeśli cierpią na chorobę zagrażającą życiu, ponieważ „usługa działa normalnie, a nagłe wypadki są dla nas priorytetem”.

Wizyty i operacje mają zostać anulowane tylko „w przypadku, gdy będzie to nieuniknione”, a pacjentom zostaną zaproponowane alternatywne terminy tak szybko, jak to możliwe.

Podajemy listę szpitali w Londynie, w których młodsi lekarze strajkują w ciągu najbliższych czterech dni:

King George Hospital

Queens Hospital

St Annes

Barnet

Royal London

Whipps Cross

St Barts

Newham

Croydon

Epsom

Great Ormond Street

Guys

St Thomas's

Hillingdon

Homerton

St Mary's

Charing Cross Hospital

Kings College

Princess Royal, Bromley

Kingston

Lewisham

QEH Woolwich

Northwick Park

Ealing Hospital

Jane Atkinson Centre

North Middlesex UH

Maudsley

Royal Free

Royal Marsden

St George's

University College

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair zaczyna letnią wyprzedaż biletów z wyjątkowymi ofertami na maj i czerwiec

Gospodarstwa domowe zostaną od kwietnia mocno uderzone po kieszeni. Przeciętna rodzina straci nawet £700 w ciągu roku

Rośnie odsetek Polaków rozważających emigrację zarobkową, ale czy do UK?

Brytyjczyk nasłał komorników na Wizz Air. Wściekł się, gdy przez wiele miesięcy nie odzyskał pieniędzy za odwołane przez przewoźnika loty

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!