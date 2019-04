"The Scotsman": Polskiej matce z Edynburga odmówiono benefitów z powodu Brexitu?

W szkockich mediach czytamy o historii Agnieszki Maziarek. Polskiej matce mieszkającej w Edynburgu Jobcentre odmówił child benefit. Według niej to z powodu Brexitu. "Urzędnicy z Jobcentre uwzięli się na obywateli unijnych" - komentuje.

O całej sprawie czytamy na łamach portalu "The Scotsman". Agnieszka Maziarek do Szkocji przyjechała w 2011 roku. Miała wtedy 18 lat. W dwa lata później po raz pierwszy zdawała residency test i go zaliczyła. W 2018 naszej rodaczce urodziła się córeczka i w związku z tym wystąpiła o przyznanie child benefit. W sumie wnioskowała o to trzykrotnie i trzykrotnie jej wniosek był rozpatrywany pozytywnie.

Ostatnio jednak niespodziewane została wezwana do Jobcentre, gdzie miała... znowu zaliczyć residency test. Tym razem go oblała. Według kobiety, która pracowała w domu opieki aż do narodzin córki, winę za ten stan rzeczy ponosi... sytuacja związana z Brexitem.

- Głęboko wierzę, że powodem tego jest Brexit. Słyszałam, że podobne sytuacje spotykają innych imigrantów z Unii Europejskiej. Urzędnicy z Jobcentre uwzięli się na obywateli unijnych. Robią wszystko, aby utrudniać nam życie. Nie umiem powiedzieć czy robią to z własnej woli, czy ktoś im kazał, ale tak właśnie jest - komentowała Polka dla szkockich mediów.

Sprawa ta nie została zostawiona bez komentarza rzecznika DWP Pensions. - Test stałego pobytu został wprowadzony od 1994 r. Dzięki niemu tylko osoby posiadające prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, która jest ich głównym ośrodkiem życiowym, mogą ubiegać się o wsparcie socjalne - czytamy w oświadczeniu. Z kolei rzecznik Home Office dodał, że w tej kwestii nie wprowadzono żadnych zmian. Nic odnośnie kryteriów przyznawania benefitów imigrantom z UE się nie zmieniło i wszystkie procedury, którym została poddana Polka są standardowe.

Agnieszka Maziarek przyznaje, że jej sytuacja życiowa jest zła. Z trudem wiąże koniec z końcem. Brakuje jej na jedzenie, pożycza pieniądze od swoich sąsiadów.

