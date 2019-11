The National Lottery świętuje 25. urodziny! Dzięki akcji #ThanksToYou posiadacze kuponu mogą za darmo odwiedzić największe atrakcje UK

Fot. Getty

The National Lottery przygotowuje się do hucznego świętowania swoich 25. urodzin! Z tej okazji, w ramach akcji #ThanksToYou, każdy posiadacz kuponu będzie mógł za darmo odwiedzić największe atrakcje UK! Na liście są m.in. słynny ogród botaniczny Eden Project w Kornwalii i XI-wieczny Zamek Lincoln.

The National Lottery, czyli Narodowa Loteria Wielkiej Brytanii, obchodzi w tym roku 25. urodziny. Loteria ta jest szczególna, ponieważ pokaźny procent z każdego losowania przeznaczany jest na rozwój lokalnych społeczności. Jak czytamy na stronie poświęconej The National Lottery, na cele społeczne w każdym tygodniu przeznaczanych jest średnio £30 mln. W związku z tym, jak wyliczyli eksperci, w ciągu ostatnich 25 lat na cele te zebrano nawet £40 mld!

Aby podziękować graczom (z których w ciągu ćwierćwiecza ponad 5,5 tys. stało się w UK milionerami), The National Lottery rozpoczyna akcję #ThanksToYou. W ramach akcji, która potrwa od soboty 23 listopada do niedzieli 1 grudnia, każdy posiadacz kuponu The National Lottery będzie mógł albo za darmo odwiedzić jedną z licznych, biorących udział w świętowaniu atrakcji, albo skorzystać z gorących w tym okresie promocji. Za darmo wejdziemy m.in. do ogrodu botanicznego Eden Project i Zamku Lincoln, natomiast w znacznie niższej cenie będziemy mogli odwiedzić m.in. Muzeum V&A Dundee, Stadion Murrayfield, Zamek Cardiff czy The Giant's Causeway w Irlandii Północnej. Aby znaleźć atrakcje położone najbliżej naszego miejsca zamieszkania wystarczy wejść na stronę The National Lottery i wpisać kod pocztowy.

Z promocji może skorzystać każda osoba, która ma ukończone 16 lat i która nabyła jeden z kuponów The National Lottery. Może to być zarówno los na loterię, jak i zdrapka, czy też potwierdzenie postawienia kuponu wydrukowane z internetu.

