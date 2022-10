Tesco likwiduje 325 miejsc pracy, ale przed sezonem świątecznym zatrudni tysiące pracowników tymczasowych

Tesco planuje likwidację 325 miejsc pracy w swojej sieci, ale w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia władze największej sieci retail w UK chcą zatrudnić dodatkowo 12 500 (tymczasowych) pracowników.

Jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”, jeden z największych pracodawców w UK planuje zredukować obsadę swoich zespołów regionalnych i biurowych zwalniając w sumie 325 pracowników. Nie będą to zatem miejsca pracy „przy kasie". Równocześnie, w związku z jak zwykle pracowitym sezonem świątecznym, władze Tesco mają w planach zatrudnienie tysięcy pracowników tymczasowych. Dyrektor naczelny sieci, Ken Murphy potwierdził, iż ich liczba sięgnie 12 500. „W zeszłym miesiącu ogłosiliśmy pewne zmiany w niewielkiej liczbie ról w naszych biurach i zespołach regionalnych, aby upewnić się, iż nasza działalność jest tak prosta i wydajna, jak jest to tylko możliwe” - komentował kwestie zwolnień pracowników rzecznik sieci w oficjalnym komunikacie wydanym do mediów.

„Obecnie mamy ponad 500 wakatów w naszych biurach i będziemy współpracować z naszymi kolegami, aby znaleźć dla nich alternatywne stanowiska, gdy tylko będzie to możliwe” - uzupełniał.

Tesco najpierw zwalnia, a potem zatrudnia

Przypomnijmy, w lutym 2022 Tesco poinformowało, że ponad 1600 etatów było zagrożonych likwidacją w związku z zamknięciem sieci dyskontów Jack's, co nastąpiło niemal z dnia na dzień. Oprócz tego największa sieć retail w UK opublikowała swoje wyniki za pierwsze półrocze. Generalnie, nie jest dobrze. Zyski operacyjne (operating profits) Tesco spadły o 10%. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że zyski w skali całego roku 2022 również mocno ucierpią z powodu inflacji i wpływu kryzysu kosztów utrzymania na konsumentów, którzy będą bardziej skorzy do oszczędzania.

Przypomnimy również, iż minimalne płace pracowników Tesco wzrosły o 55 pensów, z 9,55 funta za godzinę pracy, do poziomu 10,10 funta. Dodajmy również, że kierowcy Tesco i asystenci „click and collect” zarabiają równe 11 funtów za godzinę (podwyżka o 90 pensów). Oddzielne stawki obowiązują pracowników zatrudnionych w Londynie. W ich przypadku zarobki poszły w górę jeszcze o dodatkowe 68 pensów. Dla pracowników sklepów i magazynów oznaczało to podwyżkę do 10,78 funta, a dla kierowców i asystentów „click and collect" - do 11,68.

Będzie praca (tymczasowa) dla 12 tysięcy osób

Kolejna podwyżka pensji pracowników Tesco czeka w listopadzie 2022, kiedy ich wynagrodzenie pójdzie w górę o 20 pensów. Stawka godzinowa w sklepach wyniesie 10,30 GBP oraz 10,98 GBP w Londynie.

Warto również dodać w tym miejscu, iż tysiące pracowników Tesco zostało zmuszonych do przyjęcia znacznej obniżki w zakresie ich realnego wynagrodzenia. Jak podaje „The Guardian" w obliczu kryzysu związanego z kosztami utrzymania zespoły menadżerów zatrudnionych w sieci, którzy zarabiają około 30 000 funtów rocznie, twierdzą, iż otrzymali podwyżkę sięgającą jedynie 3%. W porównaniu z oficjalną stopą inflacji w UK, która jest bliska 10%, realnie będą zarabiali mniej i stracą na tym ruchu.

Menadżerowie Tesco narzekają na płacę i warunki

Około 6500 menadżerów, którzy zajmują się nadzorem pracowników Tesco, twierdzi, iż nastąpiły realne cięcia ich pensji przy okazji znacznego obciążenia dodatkową pracą. Poproszono ich, aby zarządzali większą ilością osób po zakończeniu procesu redukcji zatrudnienia. Jeden z kierowników zespołu powiedział „Guardianowi”, że teraz odpowiada za ponad 20 pracowników, a jeszcze pięć lat temu było ich jedynie siedmiu.

„Wszyscy czujemy się bardzo zawiedzeni. Tesco publicznie oświadcza, że ​​rozumie, z jakimi problemami mierzą się jego pracownicy” – powiedział jeden z kierowników zespołu. Inni zaznaczali, iż ​​ich obciążenie pracą znacznie wzrosło, ponieważ musieli zastępować pracowników, którzy byli na zwolnieniu chorobowym, a brakowało wystarczającej liczby pracowników. „Jesteśmy w okopach i czuję się, jakby to walka o przetrwanie” - komentował jeden z pracowników.

