Ten pracodawca przeznaczył na premie dla swoich pracowników prawie 200 000 funtów

Coraz więcej pracodawców w Wielkiej Brytanii postanawia pomóc swoim pracownikom w kryzysie i oferuje im wyższe premie lub specjalne bonusy. Tym razem pewien właściciel hoteli w Kornwalii przeznaczył prawie 200 000 funtów na premie dla swoim pracowników.

Przy inflacji przekraczającej 10 proc. i coraz wyższych rachunkach za energię, każdy zastrzyk gotówki jest bardzo pomocny. Zdaje sobie z tego sprawę coraz więcej brytyjskich firm, które dbając o swoich pracowników, przeznaczają dla nich dodatkowe środki w ramach premii lub specjalnych bonusów. Cieszy fakt, że takich firm jest coraz więcej.

200 000 funtów na premie

Właściciel Fistral Beach Hotel i The Esplanade Hotel w Newquay przeznaczył prawie 200 000 funtów na premie dla pracowników za ich ciężką pracę w czasie letnich miesięcy. Pieniądze te zostaną podzielone proporcjonalnie między 325 osób zatrudnionych.

Firma odnotowała duży wzrost popytu w czerwcu, lipcu i sierpniu, gdy ludzie rezerwowali wakacje w Kornwalii po pandemii. Właściciel hoteli powiedział, że jego pracownicy oferowali „świetną obsługę” podczas pracowitego szczytu sezonu letniego.

Premie zostały wypłacone osobom, które pracowały w okresie od kwietnia do września, a według firmy otrzymały one również prowizje, opłaty za usługi i premie menedżerskie. Indywidualna wysokość premii dla każdego pracownika różni się w zależności od przepracowanych godzin.

Jak powiedziała Laura Cameron, która jest dyrektorem operacyjnym firmy:

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że ostatnie lata były trudne dla branży hotelarskiej, a wraz ze wzrostem popytu na pobyt w hotelach, nasze zespoły musiały dać z siebie wszystko, aby zaoferować wyjątkową obsługę każdemu gościowi, który odwiedził nas tego lata. Chcieliśmy, aby ta ciężka praca została nagrodzona, a ich zaangażowanie w naszą rodzinną firmę było odczuwalne.

Ponadto firma ​​zaskoczyła również swoich pracowników licznymi „Dniami wdzięczności dla pracowników”, w tym prezentami i talonami rozdawanymi losowo członkom zespołu w podziękowaniu za ich zaangażowanie w pracę.

Jak firma dba o pracowników?

Oprócz wypłaty premii firma hotelarska wprowadziła także inne formy nagradzania pracowników. Należą do nich: członkostwo w spa i siłowni poza sezonem szczytu dla wszystkich członków zespołu, zniżki firmowe we wszystkich hotelach, spa i restauracjach, dodatkowy wolny dzień z okazji stażu pracy, z jednym dodatkowym dniem w roku za każdy rok pracy od pięciu lat do 15 lat), podwójne wynagrodzenie w Boże Narodzenie.

Bonusy dla pracowników

Jak już wcześniej pisaliśmy, coraz więcej brytyjskich firm ogłosiło wypłatę jednorazowych premii dla swoich pracowników, aby wesprzeć ich w ten sposób w opłaceniu wyższych rachunków. Linie lotnicze z kolei wprowadziły premie startowe dla pracowników, aby zachęcić w ten sposób potencjalnych kandydatów.

Rolls-Royce – 2000 funtów bonusu

Rolls-Royce postanowił przyznać jednorazową wypłatę gotówkową w wysokości 2 000 funtów dla 14 000 pracowników w Wielkiej Brytanii, przy czym bonus ma zostać uruchomiony w sierpniu.

Producent luksusowych aut przekaże premię, a także 4-procentową podwyżkę płac z wyrównaniem od marca 11 tysiącom pracowników hali produkcyjnej.

Bank Lloyds – 1000 funtów bonusu

Lloyds Bank przekaże jednorazową płatność w wysokości 1000 funtów ponad 64 000 swoich pracowników. Wypłata, która ma nastąpić w sierpniu, trafi do 99,5 proc. pracowników banku, ale nie do wyższej kadry kierowniczej ani kadry kierowniczej.

Uniwersytet w Oksfordzie – 1000 funtów premii

Uniwersytet w Oksfordzie daje wszystkim pełnoetatowym pracownikom jednorazową premię w wysokości 1000 funtów w podziękowaniu za ich ciężką pracę podczas pandemii. Premia zostanie wypłacona w lipcu tym, którzy byli na stanowiskach 30 kwietnia.

Wicekanclerz Louise Richardson powiedziała:

- Jesteśmy bardzo świadomi skutków rosnącej inflacji i zmian emerytalnych i wiemy, że ta płatność nie złagodzi w pełni wyzwań krajowego klimatu gospodarczego. Niemniej jednak pragniemy skorzystać z okazji, aby po prostu podziękować naszemu wspaniałemu personelowi, dzięki któremu ta instytucja jest tym, czym jest dzisiaj.

Bloomsbury – 6-procentowy bonus

Wydawca Harry’ego Pottera, Bloomsbury da wszystkim swoim pracownikom premię w wysokości 6 proc. wynagrodzenia. Premię otrzyma 1000 pracowników grupy na całym świecie, z których 700 pracuje w UK.

EasyJet – 1000 funtów bonusu

EasyJet potwierdził w zeszłym miesiącu, że zaoferuje zarówno nowej jak i istniejącej załodze pokładowej 1000 funtów premii. Pieniądze zostaną najprawdopodobniej rozdysponowane pod koniec sezonu letniego w ramach planów zatrzymania personelu.

British Airways – 1000 funtów bonusu

British Airways oferuje nowej załodze pokładowej „złote powitanie” w postaci 1000 funtów w ramach planów zatrudnienia większej liczby pracowników. Firma twierdzi, że zapłaci nowym pracownikom 500 funtów po trzech miesiącach, a resztę po sześciu miesiącach.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Szef dał swoim pracownikom 200 funtów miesięcznie do pensji w ramach pomocy. Jego firma wciąż rekrutuje

Zakupy w Tesco będą niemożliwe bez karty Clubcard i pobrania aplikacji? Brytyjczyk wściekł się, gdy nie mógł bez tego kupić kanapki

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!