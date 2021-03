Ten kierunek wakacyjny otworzy się dla mieszkańców UK już w maju! Ale... urlopowicze będą musieli spełnić DWA WARUNKI

Fot. Getty

Wiosna już tuż tuż, a wraz z wiosną... wielu z nas zaczyna myśleć o wakacjach. Dobra informacja jest taka, że niektóre kraje powoli robią plany dotyczące otwarcia się na turystów z UK, a nieco gorsza jest taka, że... możliwość spędzenia urlopu na południu Europy może się wiązać z pewnymi obostrzeniami.

Grecja – to pierwszy kraj, który ogłosił, że od maja zacznie prawdopodobnie przyjmować turystów. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, turystów z Wielkiej Brytanii, którzy każdego roku licznie zjeżdżają do greckich kurortów (średnio jest ich ponad 3 mln!). - Zbliżamy się do wyjścia z tego ciemnego tunelu dzięki sile ludzkiego ducha i postępowi nauki. Proszę pozwólcie mi podkreślić, że żaden obrazek nie odda lepiej powrotu do normalności w turystyce, niż grecki uśmiech, grecki krajobraz, grecka gościnność. Jeśli chodzi o rok 2021, to tu w Grecji jesteśmy nastawieni bardziej niż optymistycznie. Jesteśmy gotowi i jesteśmy gotowi, by podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie wyzwolenia się od przykrych wspomnień pandemii z każdym z naszych gości – zaznaczył grecki Minister Turystyki Haris Theoharis podczas wirtualnych targów turystycznych ITB Berlin.

Wakacje 2021 pod pewnymi warunkami

Niestety jednak, wakacje 2021 nie będą dostępne dla wszystkich. Jak podało greckie Ministerstwo Turystyki, do kraju będą mogli wjechać turyści z Wielkiej Brytanii, którzy albo będą zaszczepieni, albo będą w stanie udowodnić, że posiadają przeciwciała na koronawirusa (wskutek przebytej już choroby COVID-19). Jednocześnie turyści wjeżdżający do Grecji będą musieli dysponować najnowszym, negatywnym testem w kierunku COVID-19.

Grecy już w przyszłym miesiącu uruchomią pilotażowy program, w którym sprawdzą, jak wpuszczenie turystów spoza kraju wpłynie na liczbę zachorowań na koronawirusa. Z kolei mieszkańcy UK muszą się liczyć z tym, że nie wyjadą na zagraniczne wakacje wcześniej, niż 17 maja. Taka data została ustalona przez rząd kilka tygodni temu i na razie nic nie wskazuje na to, by miała zostać przesunięta na wcześniejszy termin.