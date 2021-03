Jest jeszcze za wcześnie, by rezerwować wakacje 2021! Minister Transportu UK ostrzega przed podejmowaniem pochopnych decyzji

Fot. Getty

Szczepienia przeciwko COVID-19 idą w UK pełną parą, w związku z czym wielu mieszkańców UK już teraz zaczyna robić plany na wakacje 2021. Ale Minister ds. Transportu Grant Shapps ostrzegł właśnie przed podejmowaniem pochopnych decyzji, ponieważ nie jest jeszcze do końca pewne, kiedy Brytyjczycy w ogóle będą mogli wyjechać z kraju.

O ile wiemy jednostka Global Travel Taskforce, którą kieruję, złoży raport dopiero 12 kwietnia. Poinformowaliśmy już wcześniej, że podróżowanie za granicę pozostanie nielegalne przynajmniej do 17 maja. To jest najwcześniejsza data [zniesienia obostrzeń – przyp.red.] - powiedział Minister Transportu Grant Shapps, zapytany przez dziennikarza BBC Mishala Hussaina, czy „wciąż jest za wcześnie, by rezerwować zagraniczne wakacje”. I dodał: - Pamiętajmy, że nie będziemy mogli podróżować w celach wypoczynkowych przed 17 maja. Poza tym zachęcam ludzi, aby przyglądnęli się raportowi Global Travel Taskforce, który opublikujemy 12 kwietnia. Jest jeszcze wiele pytań, na które po prostu nie mamy odpowiedzi i nie wiemy, jak bezpieczne będzie podróżowanie.

W połowie maja restrykcje dotyczące podróży w UK zostaną zniesione?

W najnowszym wywiadzie dla BBC Minister Transportu był nieco bardziej powściągliwy co do zniesienia restrykcji w zakresie międzynarodowych podróży, niż premier Boris Johnson, który w tej sprawie wypowiedział się zaledwie dzień wcześniej. Premier stwierdził, że Brytyjczycy niemal na pewno będą mogli wznowić zagraniczne wojaże od połowy maja. Jednocześnie jednak Boris Johnson praktycznie wykluczył możliwość przyspieszenia kolejnych etapów wychodzenia z lockdownu, argumentując, że warto jeszcze chwilę poczekać i podejmować kolejne aktywności w sposób bezpieczny.

Z własnym apelem do Brytyjczyków, by ci jeszcze wstrzymali się z rezerwowaniem letnich wakacji, wystąpili także politycy Partii Pracy i SNP.