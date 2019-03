Telepata chce zatrzymać Brexit - planuje "włamać" się do umysłu Theresy May!

Kim jest człowiek, który swoimi "mocami" będzie chciał przekonać Theresę May do zarządzenia drugiego referendum w sprawie Brexitu?

Uri Geller to urodzony w Izrealu iluzjonista, magik, medium i osobowość telewizyjna. Ma dysponować mocami telepatycznymi i psychokinetycznymi - przynajmniej on sam tak utrzymuje. Zasłynął ze swoich występów transmitowanych w TV polegających na gięciu łóżek. Występował w różnych krajach i różnych programach przez blisko czterdzieści lat.

Teraz chce... zatrzymać Brexit!

Mężczyzna za pomocą swoich niezwykłych mocy planuje wejść w umysł szefowej brytyjskiego rządu i wymusić drugie referendum w sprawie Brexitu. W swoim liście do Theresy May izraelsko-brytyjska osobowość telewizyjna oświadczyła, że zamierza telepatycznie powstrzymać Brexit. - Nie jestem prorokiem, nie jestem cudotwórcą i nie jestem guru, ale wierzę w moje moce. Wierzę w telepatię i wierzę, że możemy dotrzeć do umysłu Theresa May - komentował w brytyjskiej telewizji.

W tym celu potrzebuje jednak... pomocy wszystkich Brytyjczyków! - Chce, aby każdy, kto mnie teraz słucha każdego poranka o godzinie 11 i każdego wieczoru o godzinie 23 i komu zależy na tym, aby nie doszło do Brexitu zastosował się do poniższych instrukcji. Skupcie swój umysł na jej twarzy i razem ze mną, gdy również będą skupiał moją moc umysłu, wpłyniemy na premier May i poinstruujemy ją, aby zdecydowała się na drugie referendum - komentował Geller.

Co ciekawe Geller utrzymuje, że to także dzięki niemu Theresa May została premierem! Telepata miała spotkać przyszłą szefową rządu w swoim domu w Sonning nad Tamizą. - Powiedziałem jej, żeby dotknęła łyżki Winstona Churchilla, a potem spojrzałem jej w oczy i powiedziałem, że zostanie premierem, będzie premierem. Zasadniczo bombardowałem jej umysł, tą myślą. Śmiała się, myślała, że ​​to żart, ale to nie był żart, to naprawdę się wydarzyło - komentuje.