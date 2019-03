Brytyjski rząd chce, aby karta EHIC funkcjonowała nawet po "twardym" Brexicie

Brytyjski rząd dołoży starań, aby w wypadku "twardego" Brexitu zachowano kartę EHIC - jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu "Money Saving Expert".

Wygląda na to, że na Downing Street 10 jest silna wola polityczna, aby program zapewniający opiekę zdrowotną osobom pracujących na Wyspach poza granicami UK funkcjonował po 2020 roku bez względu na formę rozwodu Londynu z Brukselą.

Z oficjalnym pismem w tej sprawie do posłów Izby Gmin zwróci się sam Stephen Hammond, minister zdrowia w rządzie Theresy May. Brytyjskie władze chcą, aby "wzajemne prawa w zakresie opieki zdrowotnej" pozostały w mocy do ​​końca 2020 roku. Natomiast w przypadku wyjścia ze struktur unijnych bez umowy regulacje te będą utrzymane do tego samego roku lub dłużej.

Hammond zapewnia, że rząd pracuje nad tym zagadnieniem i jest zdeterminowany, aby wypracować odpowiednie rozwiązania, lecz niestety przestrzega, że sama karta EHIC w dniu Brexitu, w którym UK oficjalnie opuści Unię, może być z nią problem...

Kwestia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) jest z pewnością sprawą, która interesuje Polaków żyjących w UK. To właśnie dzięki niej w razie wypadku w naszej ojczyźnie możliwa jest bezpłatna pomoc medyczna w placówkach NFZ. Wcześniej wiadomo było, że rząd Theresy May będzie chciał utrzymać ją po Brexicie przeprowadzonym na mocy wcześniej wynegocjowanej umowy z krajami unijnymi.

Problem pojawiał się jednak w przypadku opcji "no deal". W zasadzie od samego początku, tj. od ogłoszenia wyników referendum ostrzegano, że w przypadku twardego Brexitu będzie z tym problem. Wygląda jednak na to, że rząd jest zdeterminowany, aby zachować te regulacje.