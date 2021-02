Tej nocy na Wyspach odnotowano -21,4 stopni Celsjusza i to nie koniec mrozów

W nocy ze środy na czwartek w Aberdeenshire, a konkretnie w Braemar odnotowano -21,4 stopnie Celsjusza. Jest to najniższa temperatura jaką zarejestrowano na Wyspach od 2 grudnia 2010 roku. To jeszcze nie koniec mrozów.

Ponad dziesięć lat temu w Altnaharra w szkockich górach odnotowano -21,3 stopnia Celsjusza i był to do wczorajszej nocy rekord zimna w Wielkiej Brytanii. Został on jednak pobity w Braemar (Aberdeenshire), gdzie temperatura spadła do -21,4 stopnia.

Ekstremalne mrozy w UK

Ze względu na ekstremalne mrozy w Wielkiej Brytanii zamknięto szkoły, które były otwarte dla dzieci key workers, w samym County Durham zamknięto 70 szkół, podobnie w Essex, Suffolk i Derbyshire.

Z kolei drogi nawet na południu kraju okazały się nieprzejezdne ze względu na grubą pokrywę lodu, a główna autostrada M20 została w środę zamknięta w obu kierunkach ze względu na wypadek.

Synoptycy ostrzegają przed dalszymi utrudnieniami na drogach w ciągu najbliższych dni. Wiele ogólnokrajowych alertów pogodowych związanych z opadami śniegu i oblodzeniami zostało wydanych do końca tygodnia.

Pogoda na najbliższe dni

Dan Suri z Met Office powiedział:

- Do końca tego tygodnia będzie bardzo zimno, a temperatury w dzień osiągną zaledwie 1 stopień Celsjusza w najlepszym wypadku, z kolei silne wiatry wiejące ze wschodu będą potęgować uczucie zimna.

Synoptycy twierdzą jednak, że mimo minusowych temperatur, w czwartek w wielu rejonach kraju będzie słonecznie, szczególnie na zachodzie.