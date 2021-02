Minister zdrowia zarezerwował wakacje w Kornwalii. Jaka jest szansa na „normalność” w sezonie letnim 2021?

Fot. Getty

Minister zdrowia Matt Hancock zapewnia, że rząd „robi wszystko, co w jego mocy”, aby w tegoroczne wakacje powróciła normalność. Hancock przyznał, że sam już zarezerwował sobie urlop w pewnej miejscowości w Kornwalii.

W rozmowie ze Sky News minister zdrowia mówił o tym, jak w obecnej sytuacji należy zapatrywać się na tegoroczne wakacje. Czy wyjazdy urlopowe w sezonie letnim będą możliwe? Czy warto cokolwiek planować?

W tym tygodniu brytyjskie władze zaostrzyły zasady bezpieczeństwa związane z przekraczaniem granicy. Wprowadzono nie tylko obowiązek wykonywania aż trzech testów na koronawirusa przez osoby powracające zza granicy UK, ale ogłoszono także o wiele bardziej kontrowersyjne przepisy. Jednym z najszerzej dyskutowanych przepisów jest kara nawet 10 lat pozbawienia wolności dla osób, które skłamią w formularzu lokalizacyjnym (Passenger Locator Form) na temat swojej zagranicznej podróży.

Jaka jest szansa na normalne wakacje 2021?

Minister zdrowia przyznał, że w obliczu aktualnej sytuacji pandemicznej w UK i na świecie, aktualnie nie można jednoznacznie przewidzieć, czy w wakacje restrykcje zostaną rozluźnione na tyle, by można było swobodnie wybrać się na urlop - zarówno w obrębie Wielkiej Brytanii, jak i za granicę. Matt Hancock zapewnił jednak, że rząd „robi wszystko, co w jego mocy”, aby w tym roku mieszkańcy Wysp mogli w pełni cieszyć się latem.

Na potwierdzenie swoich słów i nadziei na normalne wakacje, minister zdrowia przyznał, że osobiście już zarezerwował sobie wakacyjny pobyt urlopowy w pewnej miejscowości w Kornawalii. Minister jednocześnie zaznaczył jednak, że mimo zabookowania urlopu, nie jest pewien, czy sytuacja epidemiczna pozwoli mu zrealizować wakacyjne plany.

„Oczywiście rozumiem tęsknotę za pewnością. Ale pewność jest trudna podczas pandemii” - mówił Matt Hancock w rozmowie ze Sky News. - „W tym momencie jest to trudne i ludzie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, tak jak powiedział premier, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby urlopy w wakacje były możliwe i aby ludzie nawet wcześniej mogli spotykać się z bliskimi”.

Minister zaznaczył jednocześnie, że program szczepień postępuje sprawnie, co daje nadzieję na powrót do normalności we względnie niedalekiej przyszłości. Przypomnijmy, że szczegółowy plan wychodzenia z lockdownu w Anglii ma zostać przedstawiony przez premiera Borisa Johnsona 22 lutego.