„Brytyjczycy powinni oklaskiwać pracowników stacji paliw co tydzień o godz. 20” - Internauci kpią z niedoborów paliwa w UK

Fot. YouTube

Niedobory paliwa na niektórych stacjach benzynowych, o których mieszkańcy UK dowiedzieli się w zeszłym tygodniu, doprowadziły do powstania długich kolejek do dyspozytorów i „panicznego” tankowania samochodów – często na zaś. Jednak niektórzy internauci postanowili podejść do całej sytuacji w nieco zabawny sposób i zaczęli się nawzajem pytać, kiedy mają zacząć „oklaskiwać” kierowców cystern i pracowników stacji benzynowych.

Oklaskiwanie pracowników kluczowych stało się w trakcie pierwszego lockdownu ogólnokrajową formą wyrażenia wdzięczności dla medyków, pielęgniarek i innych pracowników placówek medycznych. Mieszkańcy Wysp oklaskiwali pracowników NHS w każdy czwartek o godz. 20, przez dziesięć kolejnych tygodni. Jednak obecnie internauci postanowili nieco zakpić z tego rytuału i zaczęli zadawać pytania w mediach społecznościowych, kiedy mają zacząć kierowców cystern i pracowników stacji benzynowych. Czyli ludzi, którzy, ich zdaniem, stali się obecnie najbardziej pożądanymi pracownikami kluczowymi w kraju.

Poniżej prezentujemy Wam kilka tweetów, które w nieco zabawny sposób traktują toczący się obecnie na Wyspach „kryzys paliwowy”.