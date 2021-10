Tajemnica morderstwa 31-letniej Polki z Kettering - policja apeluje o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy

Fot: Northamptonshire Police

Na terenie posesji w mieście Kettering (hrabstwo Northamptonshire) znaleziono ciało 31-letniej Polki. Policja w pobliżu odkryła również ciężko rannego mężczyznę. Jest on traktowany jako podejrzany w tej sprawie. Śledztwo trwa.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu informacyjnego "Northamptonshire Telegraph" w poniedziałek, 18 października 2021, około godziny 12 w południe, funkcjonariusze Northamptonshire Police siłą weszli do nieruchomości zlokalizowanej przy Wood Street w Kettering. W środku znaleziono ciało martwej 31-letniej kobiety pochodzącej z Polski. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie policji z Northamptonshire, na terenie posesji znaleziono również 38-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami. Potwierdzono, że przebywa on w szpitalu. Znajduje się w ciężkim, ale stabilnym stanie. W chwili obecnej policja traktuje go, jako osobę podejrzaną w tej sprawie.

Morderstwo Polki w Kettering

Dochodzenie w tej sprawie ruszyło w dniu 20 października 2021 roku. "Nasze śledztwo postępują szybko. Rozmawialiśmy z wieloma osobami i zebraliśmy wiele dowodów, aby ustalić co się wydarzyło i jakie było okoliczności śmierci [...]" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez detektywa inspektora Pete`a Longa z zespołu Major Crime Team z Northamptonshire Police.

"Specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze nadal wspierają jej rodzinę. Jednocześnie chcę ich zapewnić, że nad tą sprawą pracuje duży zespół detektywów i że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wymierzyć sprawiedliwość [...]. Chcę również zaapelować do każdego, kto był na Wood Street między 22:30 a 23:00 w piątek 15 października, aby zgłosił się na policję. Możesz mieć informacje, które mogą nam pomóc. Nawet jeśli uważasz, że nic nie widziałeś, jeśli byłeś w tej okolicy, w tym czasie, skontaktuj się z nami" - dodawał detektyw inspektor Long.

Lokalni funkcjonariusze policji znaleźli jej ciało w domu

Dodajmy, że lokalna policja zapewnia, że mamy do czynienia z odosobnionym incydentem i nie ma żadnego zagrożenia dla lokalnej społeczności. Pomimo tego, tamten rejon jest patrolowany przez dodatkowe oddziały policyjne. Jeśli natomiast masz jakiekolwiek informacje w związku ze śmiercią Polki, zadzwoń na policję pod numer 101 lub zgłoś się pośrednictwem tego adresu: https://mipp.police.uk/operation/33EM21D81-PO1

Podaj numer incydentu: 106 z 19.10.21