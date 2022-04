Szybka wyprzedaż biletów w Ryanairze na maj, także do Polski. Bilety już od 4,99 funta

Wydając niewiele polecimy nie tylko do Hiszpanii, Portugalii, Włoch, czy Francji, ale także do Polski.

Irlandzkie tanie linie lotnicze ogłosiły wyprzedaż biletów na 300 000 miejsc na przeloty w maju na ponad 1000 trasach. W sprzedaży „May’jor” dostępne są bilety już od 4,99 funta z Manchesteru, Stansted, Edynburga, East Midlands, Bristolu czy Cardiff.

Po tym, co działo się przed długim świątecznym weekendem na brytyjskich lotniskach, widać jasno, że mieszkańcy Wysp spragnieni są podróży. Teraz, po raz pierwszy od początku pandemii, mogą podróżować swobodnie, bez większych problemów związanych z restrykcjami. Odpowiadając na zapotrzebowanie Ryanair postanowił ogłosić 24-godzinną wyprzedaż biletów.

Promocja w Ryanairze

Wiele osób nie może się doczekać wakacji za granicą w tym roku, ale też z wiadomych względów nie chce nadwyrężyć domowego budżetu, dlatego zakup biletów lotniczych w niższych cenach jest dobrą okazją.

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły dużą – chociaż krótką – wyprzedaż biletów na loty w maju. W promocyjnych cenach dostępnych jest aż 300 000 miejsc i ponad 1000 tras. Do północy w czwartek możemy przebierać w ofertach lotów, których ceny zaczynają się od 4,99 funta.

Do wyboru mamy takie destynacje jak Zadar w Chorwacji lub tętniący życiem Budapeszt na Węgrzech. Ale nie tylko… Bilety w promocji kupimy także do Madrytu, Nicei, Gdańska, Krakowa, Katowic, Warszawy, Berlina, Wrocławia, Kopenhagi czy Pragi.

Gdzie i za ile polecimy Ryanairem?

Co jednak istotne, promocja na bilety w Ryanairze jest krótka i potrwa tylko 24 godziny, czyli do północy w czwartek (22 kwietnia).

Tanie bilety dostępne są na loty z wielu brytyjskich lotnisk. Na przykład za 4,99 funta polecimy z Londynu Stansted między innymi do Budapesztu, Trapani we Włoszech, a za 6,79 funta do Mediolanu, za 7,99 do Drezna, Bratysławy, Bolonii, Bordeaux, Fez w Maroku, Krakowa, Katowic, Helsinek, Gdańska, Oslo, Porto, Rzymu, Wiednia, Warszawy, a za 9,99 do Dortmundu, Hamburga, Nicei, Rygi, Szczecina, Wilna, czy Sztokholmu.