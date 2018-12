Szukasz pracy? Bez tego zdania w CV nikt nie cię nie przyjmie

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie doprowadzi do liberalizacji przepisów obowiązujących na wewnętrznym rynku pracy - twierdzi specjalista z Economist Intelligence Unit. Robin Bew twierdzi,...

Ile chciałby zarabiać Polak z UK w ojczyźnie, żeby do niej wrócić?

Pensja sięgająca 5 tysięcy złotych na rękę - według raportu NBP właśnie to skłoniłoby polskich emigrantów w UK (i nie tylko!) do powrotu do Polski.